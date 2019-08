Zum vierten Mal innerhalb eines halben Jahres wurden in der Sieghartskirchner Katastrale Giftköder gefunden.

Vier Hunden konnte das Leben gerettet werden, einer hat Folgeschäden behalten. Schon der erste Fund im Dezember 2018 wurde der Gemeinde und der Polizei gemeldet. Immer wieder handelte es sich um Brot oder Wurst, versehen mit rosafarbenen bis roten Körnern, diesmal waren die markanten Körner auch in Heu und Fell gepackt. Eine Bewohnerin erklärte: „Es ist auch schon einmal was neben der Bushaltestelle gelegen. Was ist, wenn ein Kind das Gift erwischt?“

"Man kann im Internet viel bestellen, das ist das größte Problem"

Die Häufigkeit der Funde ist für Amtstierarzt Christoph Hofer-Kasztler nichts Neues, er bedauert diese Vorfälle: „Es gibt immer wieder Hotspots, die dann wieder versiegen. Wenn man etwas findet, wo der Verdacht auf Gift besteht, bitte immer zur Polizei bringen.“

Die abgegebenen Proben werden unverzüglich zur Untersuchung an die Vetmeduni Wien gebracht, um festzustellen, ob und um welches Gift es sich handelt. Hofer-Kasztler: „Man kann im Internet viel bestellen, das ist das größte Problem.“

Bürgermeisterin Josefa Geiger ist bemüht, die Situation in den Griff zu bekommen: „Wir haben sofort die Bevölkerung informiert, die Polizei arbeitet hier sehr mit uns zusammen.“ Die Frage nach der Person, die Gift auslegt, und dem Motiv stehen im Raum.