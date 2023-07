Bundesheer übt im Großraum Großweikersdorf

Die Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule (FlFlATS) in Langenlebarn informiert, dass von 24. bis 28. Juli im Großraum um Großweikersdorf eine Übung stattfinden wird.

Die Fliegerabwehrtruppe wird in Zukunft wieder eine sehr wichtige Rolle in der umfassenden Landesverteidigung spielen. Kaderanwärter und Lehrgangsteilnehmer, die ihre Ausbildung auf den Systemen der Fliegerabwehr absolvieren, müssen ihr Können unter Beweis stellen. Weitere Teilnehmer sind Soldaten der FlFlATS und des Fliegerabwehrbataillons 2 aus Zeltweg.

Dazu werden auch Luftfahrzeuge (Hubschrauber, Flächenflugzeuge) zur Darstellung einer möglichen Bedrohung eingesetzt. Diese fliegen beispielsweise aus dem Raum Maissau, Ziersdorf, Kirchberg am Wagram oder Hollabrunn an. Geflogen wird insbesondere von Dienstag bis Freitag hauptsächlich bei Tageslicht. Ca 150 Soldatinnen und Soldaten sowie an die 30 Räderfahrzeuge sind am Boden eingesetzt, um die Abwehr von Bedrohungen aus der Luft (simuliert) zu üben.

Bei der Biogasanlage in Ziersdorf wird in dieser Woche auch eine Dekontamination durch das ABC-Abwehrzentrum aus Korneuburg mit den Übungsteilnehmern geübt. Teile des Panzerstabsbataillon 4 vom Truppenübungsplatz Allentsteig unterstützen die Übung im logistischen Bereich.