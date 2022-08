Partnergemeinden feierten in Grafenwörth

Ein besonderer Höhepunkt des diesjährigen Marktfestes war der Festakt der Partnerschaften. Die Marktgemeinde Grafenwörth pflegt seit 25 Jahren eine Partnerschaft mit Grafenwöhr in Bayern, 15 Jahre mit Serravalle Pistoiese in der italienischen Toskana und seit 2013 mit dem burgenländischen Liszt-Geburtsort Raiding.

Als für Partnerschaften zuständiger Gemeinderat begrüßte Andi Leitner im Haus der Musik und stellte die Bürgermeister der Partnergemeinden vor: Edgar Knobloch (Grafenwörth), Piero Lunadi (Serravalle Pistoiese) und Markus Landauer (Raiding).

„Wenn der Dialog endet, fängt meist der Ärger an.“

„In Vielfalt verbunden, so wollen wir unsere Partnerschaften sehen“, sagte Gastgeberbürgermeister Alfred Riedl. „Unsere langjährigen Partnerschaften leben in den Herzen und Freundschaften.“ Es sei der richtige Weg, denn auch in schwierigen Zeiten wird gegenseitig geholfen, wie es beim Hochwasser 2002 der Fall war.

Den Dialog stets aufrecht zu erhalten, mahnte Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann, Vorsitzender es Europaausschusses im NÖ Landtag: „Wenn der Dialog endet, fängt meist der Ärger an.“

Ursprungs Brazz, die Musikvereine Grafenwörth und Feuersbrunn sowie Musikgruppen aus Bayern und Italien umrahmten den Festakt, bei dem die noch druckfrischen neuen Partnerschaftsbücher und Geschenke übergeben wurden. Zum Abschluss erklang – gemeinsam gespielt und vom Chor Raiding mitgesungen – die Europahymne.

Die Militärmusik NÖ unter der Leitung von Kapellmeister Adi Obendrauf spielte zum Ausklang des Abends ein Benefizkonzert: „Musik durch alle Genres.“

Die Abordnungen aus den Partnergemeinden verbrachten mehrere Tage in Grafenwörth. Die Projekte der Gemeinde wurden präsentiert, die Ausstellung Projekt Schulen, die Kellergasse und die Fassbinderei Benninger besucht.

Abschließend trafen sich alle in der Gemeinde lebenden Mitbürger zum krönenden Fest der Nationen.

