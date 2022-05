Ministerin Edtstadler war in Sitzenberg zu Gast

Werbung

Auf Einladung des Kulturvereins Sitzenberg-Reidling stattete die Bundesministerin für Europa und Verfassung Karoline Edtstadler dem Schloss Sitzenberg einen Besuch ab und stellte sich den Fragen von Gustav Dressler.

Die Veranstaltung war die erste ihrer Art und wird in der Tradition des europäischen Forums Alpbach geführt: „Wir versuchen hier, vor dem tollen, historischen Ambiente des Schlosses Sitzenberg interessante Persönlichkeiten einzuladen, mit ihnen geopolitische Fragen zu diskutieren und in Austausch zu treten“, erklärt dazu Bankmanager Dressler.

Weiters erläutert er, dass die Reihe schon vor 30 Jahren in Alpbach begonnen hat: „Ich versuche, das jetzt auch in meiner Heimat umzusetzen.“

Die Ministerin beantwortete Fragen zu Themen wie Europa, Klimakrise, Föderalismus und Pflegereform. Klare Worte fand sie auch zum Krieg in der Ukraine: „Putin hält sich an gar keine Regeln, denn auch in einem Krieg gibt es solche.“ Außerdem wies sie, mit Blick auf die Gaskrise, darauf hin, dass Österreich der Ukraine nicht helfen könne, „wenn unsere eigene Wirtschaft kollabiert.“

Neben politischen Themen gab Edtstadler aber auch sehr persönliche Einblicke und erzählte aus ihrer Jugend- und Studienzeit. Zum Abschluss des Abends nahm sie noch am Klavier Platz und sang für die Gäste aus dem Musical Elisabeth.

