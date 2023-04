Deutscher Atomausstieg mit Teilen aus Zwentendorf

Am Samstag gehen die letzten drei deutschen Atomkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim und Emsland vom Netz. Mit dem Kraftwerkstandort Isar in Bayern hat das österreichische AKW Zwentendorf eine besondere Verbindung. Isar 1 wurde als baugleiches Schwesternkraftwerk jahrelang mit Ersatzteilen aus Zwentendorf bestückt, erinnert die EVN am Freitag in einer Aussendung.

"Der Vorteil unserer Anlagenteile war, dass sie bereits TÜV zertifiziert waren und so monatelange und kostspielige Verfahren vermieden werden konnten", erklärt EVN-Sprecher Stefan Zach. Bis heute bestehen demnach enge Kontakte zu deutschen Kraftwerksingenieurinnen und Kraftwerksingenieuren - mittlerweile allerdings vor allem im Bereich des Rückbaus. "Wir begrüßen hier in Zwentendorf regelmäßig Fachgruppen aus Deutschland, aber auch vielen anderen Teilen der Welt", sagt Zach.

Mit Rückbau in Deutschland wird Zwentendorf an Bedeutung gewinnen

Da der Rückbau die deutschen AKW-Betreiber noch Jahrzehnte beschäftigen wird, wird Zwentendorf als Rückbautrainingszentrum laut Zach an Bedeutung gewinnen. Der Vorteil des AKW Zwentendorf als "sichersten AKW der Welt" liege darin, dass alle Teile der Anlagen strahlungsfrei betreten werden könnten. "Auch Material- und Werkzeugerprobungen stehen immer wieder auf dem Programm“, berichtet der EVN-Sprecher.

Das österreichische AKW Zwentendorf wurde gebaut, ging aber nie in Betrieb. Die Regierung unter dem damaligen Kanzlers Josef Klaus (ÖVP) sah ursprünglich den Bau von insgesamt drei Atomkraftwerken in Österreich vor, den Baubeschluss für Zwentendorf erteilte die Regierung unter Kanzler Bruno Kreisky (SPÖ). In der ersten Volksabstimmung der Geschichte Österreichs am 5. November 1978 entschied sich eine hauchdünne Mehrheit von 50,5 Prozent gegen die Inbetriebnahme.

2005 kaufte die EVN den Kraftwerksstandort Zwentendorf. Heute ist Zwentendorf ein Sicherheitstrainingszentrum, das "zunehmend auch für Rückbautrainings genutzt wird", heißt es in der Aussendung. Auch Tagungen, Firmen-Events, Fotoshootings oder Musikfestivals seien am Standort möglich. Jährlich besuchen außerdem bis zu 15.000 Besucherinnen und Besucher das AKW im Rahmen einer kostenlosen Führung. Im Kraftwerksareal an der Donau sind zahlreiche geschützte Tier- und Pflanzenarten heimisch. Und das Kraftwerk liefert nun doch Strom – 100 Prozent ökologischen Strom aus Sonnenkraft aus Paneelen auf dem Gelände.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.