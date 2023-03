Oratorium „The Crucifixion“ erklang in Großweikersdorfer Kirche

Am vierten Fastensonntag gab der Philharmonia Chor Wien unter Walter Zeh das Oratorium „The Crucifixion“ von John Stainer in der Pfarrkirche Großweikersdorf. Gekommen, um dem unbekannten Werk in „Passionsandacht“ zu lauschen, waren Gäste aus dem Wein- und Waldviertel sowie aus Wien. Sie konnten den Text in deutscher Sprache mitlesen.

Die 70 Minuten waren sehr kurzweilig, die Solisten Martin Mairinger (Tenor) und Benjamin Harasko (Bass), der Organist Tomasz Pietak und der klein besetzte gemischte Chor begeisterten mit der Interpretation des Werkes. Die Künstlerinnen und Künstler wussten sowohl mit dreifachem Pianissimo als auch mit stimmkräftigem Fortissimo zu beeindrucken. Dazu trug auch die Fischer-von Erlach-Kirche mit ihrer Akustik bei.

Den Sponsoren Elektro-Schober, Holzbau-Wanzenböck und Marek-Reisen dankt die Pfarre für ihre Spenden zur Verköstigung der Künstler. Alle Einnahmen aus dem Konzert – etwas über 1.600 Euro - kommen zur Gänze der Kirchturmrenovierung zugute.

