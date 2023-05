Einzigartiges Oldtimerrennen

Das seit vielen Jahren im Dornröschenschlaf liegende Ausflugsziel, die Dopplerhütte im Wienerwald wird wiederbelebt. Viktor Vadura setzte mit der Wiederaufnahme der Dopplerhütten-Bergwertung sowohl für die Szene der historischen Fahrzeuge als auch für die Dopplerhütte ein kräftiges Lebenszeichen.

Der neue Besitzer der Dopplerhütte, die Familie Varendorff, unterstützte diese Veranstaltung, um auf die im kommenden Jahr offizielle Eröffnung und damit auf die Möglichkeit von Veranstaltungen in der Dopplerhütte aufmerksam zu machen. Die bergige Wienerwald-Landschaft am Abbruch zum Tullner Becken ist nicht nur wunderschön, sie bietet auch ein Terrain mit Bergstraßen, wie man sie nur in westlichen Bundesländern vermuten würde.

Beeindruckendes und nasses Rennen

Viktor Vadura mit Familie sowie einem sehr engagierten Team aus Mitgliedern des Aero Car Club Austria, dem Oldtimer Club Neulengbach und dem Oldtimer- und Sportwagen Club Tullnerfeld veranstalten den Dopplerhütten Bergpreis 2023, dessen Ehrenschutz von Königstetttens Bürgermeister Roland Nagl, übernommen wurde.

Sinn der Veranstaltung war die Bergstrecke mit Start in Königstetten und Ziel bei der Dopplerhütte in zwei Durchgängen in gleicher Zeit zu bewältigen. Die Schnittgeschwindigkeit von 50 km/h durfte auf der Wertungsstrecke nicht überschritten werden, es galt die StVO. Trotz regnerischem Wetter fanden sich die aus vier baujahrmäßig getrennt zusammengestellten Fahrzeug-Gruppen mit insgesamt mehr als 50 Teilnehmer-Fahrzeugen in Königstetten am Billa-Parkplatz ein.

Zwei Zeitnehmungen bei Dopplerhütte

Die Zeitnehmung beim Ziel, der Dopplerhütte, erfolgte fliegend, damit konnten die Teilnehmer in einem Zug, mit kurzer Rast und Labung im Parkbad Königstetten, zurück zum Start fahren.

Nach der zweiten Zeitnehmung bei der Dopplerhütte ging die Weiterfahrt über den Tulbingerkogel, Katzelsdorf und Wilfersdorf nach Ollern. Hier ging im Gasthaus „Der wilde Wirt“ mit der Abschlussveranstaltung und einem vorzüglichen Buffet die Veranstaltung zu Ende.

Eine schön gestaltete Email-Plakette aus der Produktion der Vadura-Firma erhielt jeder Teilnehmer als Erinnerung an den „Dopplerhütten Bergpreis 2023“. Anstelle der sonst üblichen Pokale für die Preisträger der ersten drei Plätze jeder Klasse wurden Emailtafeln in Startnummernformat mit der jeweiligen Platzierung an die erfolgreichen Fahrer vergeben.

Erfreulich, dass die Veranstaltung reibungslos verlaufen ist. Dies ist einerseits dem disziplinierten Verhalten der Teilnehmer und andererseits der wunderbaren Organisation von Viktor Vadura mit seinem Team zu verdanken. „Da die Veranstaltung von den Teilnehmern/Anmeldungen überbucht war und aufgrund des tollen Feedbacks wird’s nächstes Jahr wohl größer werden müssen“, freut sich Alexander Varendorff.

Weitere Fotos: https://www.voz.co.at/2023A/202329/202329.htm

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.