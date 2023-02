Bezirk Tulln: Eine Frau kämpft um ihre Pension

Werbung Sonnenapotheke Anzeige Immunsystem stärken

Marianne Distl hatte es in den letzten Jahren alles andere als leicht in ihrem Leben. Ihr Vater erkrankte an Krebs, sie begleitete ihn bis zu seinem Tod. In der Corona-Pandemie verlor sie einen guten Bekannten an die Krankheit und ihren Job in der Auftragsbearbeitung bei einer Infrarot-Heizungsfirma.

„Was mich am meisten schockiert hat, ist die Geringschätzung der Menschen und der ganze Ablauf.“ Marianne Distl arbeitssuchend

Die negativen Erfahrungen lösten bei der heute 57-jährigen Grafenwörtherin eine psychische Erkrankung aus, während der Krisen war sie alkohol- und nikotinabhängig. Hinzu kommen Knorpelerkrankungen an beiden Daumengrundgelenken, sowie Knochenmarksödeme an Handwurzelknochen.

Marianne Distl leidet unter anderem unter Knorpelerkrankungen an beiden Daumengrundgelenken sowie Knochenmarksödemen an Handwurzelknochen. Foto: Peischl

Nach intensiven Behandlungen kämpft Marianne Distl seit Ende 2021 mit der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) um Reha-Geld und eine Berufsunfähigkeitspension, in zwei Verfahren bislang ohne Erfolg.

„Was mich am meisten schockiert hat, ist die Geringschätzung der Menschen und der ganze Ablauf“, kritisiert Distl. Eindeutige Befunde von Medizinern und Psychologen würden ignoriert. Was in den Verfahren zähle, seien lediglich die Schnellgutachten gerichtlicher Sachverständiger.

PVA beruft sich auf Begutachtungen

„Man hat den Eindruck, dass in den Zehn-Minuten-Verfahren von vornherein feststeht, wer etwas bekommt und wer nicht“, sagt Distl.

Die PVA beruft sich auf „fachärztliche Begutachtungen im Rahmen des medizinischen Feststellungsverfahrens“. Die Gesamtbeurteilung habe ergeben, dass Frau Distl ihren zuletzt ausgeübten Beruf bzw. Tätigkeiten innerhalb der Berufsgruppe weiterhin ausüben könne.

Was die Begutachtungsdauer angeht, so entspreche der Zeitaufwand den Gutachterrichtlinien der Österreichischen Ärztekammer. Nach dem letzten abweisenden Urteil vom 17. November 2022 brachte Marianne Distls Anwalt Berufung ein. Nun gelte es, die Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien abzuwarten.

Rückendeckung bekommt Marianne Distl von der klinischen Psychologin und Psychotherapeutin Hilde Mayer-Gutdeutsch, die zahlreiche ähnlich gelagerte Fälle kennt: „Ich stehe naturgemäß auf der Seite der Patienten und kämpfe für sie. Das ist wirklich ein großes Feld mit vielen Problemen.“

Eines sei die Strukturierung des Verfahrens: „Die Betroffenen holen oft aufwendig Gutachten von einigen Behandlern ein, die im Verfahren im besten Fall überflogen, im schlimmsten Fall nicht einmal ignoriert werden – das ist natürlich sehr frustrierend.“

Es herrsche Druck, die PVA müsse wohl schon aus finanziellen Gründen viele Patienten abblitzen lassen. Das erzeuge wiederum bei vielen Betroffenen finanzielle Notlagen, hinzu käme die fast traumatische Wirkung der Verfahren. „Es wäre schon hilfreich, wenn man mehr Empathie walten lassen und weniger verletzend agieren würde“, sagt Mayer-Gutdeutsch.

Am Arbeitsmarktservice Tulln kennt Leiter Hans Schultheis das Problemfeld: „Wir sind sozusagen der Kopfbahnhof für derartige Fälle.“ Für Menschen, die gesundheitlich stark eingeschränkt sind, aber die Kriterien für eine Berufsunfähigkeits- oder Invaliditätspension nicht erfüllen, gebe es oft keine Job-Alternativen mehr. „Sie sind dann beim AMS, bis sie Anspruch auf eine Korridor- oder eine reguläre Alterspension haben“, sagt Schultheis.

Marianne Distl kämpft weiter: „Ich war bei einigen Vorstellungsgesprächen. Im Gegensatz zur PVA halten mich die Firmen aber nicht für arbeitsfähig.“ Trauriger Nachsatz: „So stellt man sich die Zukunft nicht vor, wenn man nur noch drei Jahre zur Pension hätte.“

