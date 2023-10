Marianne Distl verlor den Kampf um ihre Pension

Marianne Distl hatte es in den letzten Jahren alles andere als leicht in ihrem Leben. Der Verlust von zwei sehr nahestehenden Menschen und ihres Jobs lösten bei der heute 57-Jährigen eine psychische Erkrankung aus. In dieser Zeit persönlicher Krisen war sie alkohol- und nikotinabhängig. Hinzu kommen Knorpelerkrankungen an beiden Daumengrundgelenken sowie Knochenmarksödeme an Handwurzelknochen, die langwierige Behandlungen nach sich zogen. In der Folge kämpfte die Grafenwörtherin mit der Pensionsversicherungsanstalt um Reha-Geld und eine Berufsunfähigkeitspension.

Rückendeckung bekam sie durch mehrere (fach-)ärztliche Gutachten, die ihren Leidensweg dokumentieren, und durch die klinische Psychologin und Psychotherapeutin Hilde Mayer-Gutdeutsch, die zahlreiche ähnlich gelagerte Fälle kennt: „Ich stehe naturgemäß auf der Seite der Patienten und kämpfe für sie. Das ist wirklich ein großes Feld mit vielen Problemen.“

Nach dem letzten abweisenden Urteil vom 17. November 2022 hatte Distls Anwalt Berufung eingelegt. Am Zug war das Oberlandesgericht Wien. Nun liegt auch das letztinstanzliche Urteil vor: Die Berufung wurde abgewiesen. „Die in der Berufung aufgezeigten, evidenten Bedenken gegen das Sachverständigen-Gutachten und die Beweiswürdigung des Erstgerichts wurden vom Berufungsgericht textbausteinartig abgetan und damit die Entscheidung des Erstgerichts bestätigt“, teilte Distls Anwalt seiner Mandantin mit.

Marianne Distl leidet unter massiven gesundheitlichen Problemen in beiden Händen. Eine Operation hat sie im Mai absolviert, die nächste soll 2024 folgen. Foto: Thomas Peischl

„Ich fühle mich vom System im Stich gelassen. Ich arbeite seit meinem 15. Lebensjahr und darf jetzt Notstand beziehen“, zeigt sich Marianne Distl im Gespräch mit der NÖN maßlos enttäuscht. Wenn sie jetzt 30 Jahre jung wäre, würde sie mit einem derartigen Rückschlag anders umgehen, aber jetzt, mit 57? Erst Mitte Mai wurde ihre linke Hand operiert, nächstes Jahr soll die rechte folgen. „Der Heilungsprozess dauert, somit bin ich am Arbeitsmarkt noch schwerer vermittelbar“, sagt Distl.

Die Ärzte und das Arbeitsmarktservice wären hinter ihr gestanden, aber gegen den Gerichts- und Sachverständigen-Apparat käme man einfach nicht an. „Befunde von Primarärzten werden für nichtig erklärt und einfach zur Seite gewischt, ich habe vor den Gerichtssälen viele ähnliche Fälle kennengelernt, die genauso abgeblitzt sind“, sagt die Grafenwörtherin. Rechtlich mag sie gescheitert sein, die Lage mag noch so aussichtslos erscheinen, aber aufgeben will sie nicht: „Ich werde trotz allem versuchen, auch die zweieinhalb Jahre, die ich noch bis zur regulären Pension habe, mit einer sinnvollen Tätigkeit zu überbrücken.“