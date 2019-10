Es erfolgte die Befahrung meiner Liegenschaft mit einem privaten PKW und nicht mit einem als freiwillige Feuerwehr gekennzeichneten Fahrzeug. Die Befahrung erfolgte, obwohl die Einfahrt durch ein Schild "Privat - Einfahrt verboten" gekennzeichnet ist. Des Weiteren ist bei der Einfahrt ein Schild über die Videoüberwachung angebracht. Somit deutlich sichtbar, dass es sich um eine Privateinfahrt und keinen öffentlichen Umkehrplatz handelt.



Weiters wird festgehalten, dass an mich überhaupt keine Zahlung erfolgt ist. Da man sich außergerichtlich einigte, wurden nur die Verfahrenskosten und Anwaltskosten bezahlt. Nachdem sich Herr Schwanzer bei meinem Anwalt gemeldet hat, wurde das Verfahren prompt eingestellt und nur die bis dahin angefallenen Kosten verrechnet. Dies ist ein mehr als faires Entgegenkommen meinerseits.



Die Montage der Videoanlage erfolgte durch eine auf Videoüberwachungen spezialisierte Firma. Sämtliche gesetzlichen Vorschriften wurden und werden strikt eingehalten.



Wie Ihrer geschätzten Reaktion auf Grund von einigen Kontakten in der Vergangenheit bekannt ist, erfolgte die Erweiterung der Nordbergasse von Seiten der Gemeinde Absdorf unter für mich sehr fragwürdigen Umständen, was auch zu Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft meinerseits gegen Gemeindevertreter geführt hat. Insbesondere wurde von meiner Seite auch immer auf das Fehlen eines gesetzlich vorgeschriebenen Umkehrplatzes gegenüber den Behörden verwiesen. Dieser Umstand wurde bis heute von den Behörden ignoriert. Es wurde seinerzeit sowohl im Zuge der Raumordnung als auch im Zuge der Errichtung der ebenfalls in der Entstehung für mich sehr fragwürdigen Reihenhausanlage auf diesen Umstand hingewiesen und bereits damals die Befürchtung meinerseits geäußert, dass durch das Fehlen eines Umkehrplatzes meine Ausfahrt als Umkehrplatz missbraucht wird. Vom Sachverständigen der Gemeinde Absdorf, Herrn Ing. Kohlbeck, wurde daraufhin geäußert, wenn man blockiert ist oder privates Eigentum verletzt wird, soll man es zur Anzeige bringen, dafür ist die Gemeinde nicht zuständig, was wir mangels Alternativen nunmehr auch machen mussten.



Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang für mich, dass der NÖN der Umstand bekannt war, dass ich durch die Errichtung der Reihenhausanlage in der Nordberggasse und die während des Baues nur 4,25 breite Zufahrtsstraße permanent in der Zu- und Abfahrt meiner Liegenschaft blockiert war. Des Weiteren erfolgte die Erweiterung der Nordberggasse ohne vorherige Verständigung der Anrainer und ohne gültigen Gemeinderatsbeschluss. Hier wurden vor meiner Einfahrt LKW-weise Material abgekippt und ich permanent in der Ausfahrt blockiert. Dies stellte einen gravierenden Eingriff in das Liegenschaftsrecht meiner Liegenschaft dar. Des Weiteren sind durch die viel zu schmale Straße, welche meiner Meinung nach gar nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprochen hat, auch gravierende Schäden an meiner Liegenschaft entstanden. Leider hat es die NÖN bis heute nicht wert gefunden über diesen Umstand zu berichten. Hier hat es sich meiner Meinung nach um gravierende Gesetzesverletzungen gehandelt.



In der Vergangenheit kam es durch die permanente Befahrung meiner Einfahrt immer wieder zu groben Verunreinigungen, zusammengefahrenen Blumentöpfen etc. und ich ersuche zu verstehen, dass es nicht sein kann, dass, wenn Behörden es verabsäumen entsprechende Umkehrmöglichkeiten zu schaffen, mein Privateigentum zum öffentlichen Umkehrplatz wird. Da es lt. Behörden offensichtlich genügend Umkehrmöglichkeiten gibt, muss ich den Argumenten der Gemeinde folgend annehmen, dass es sich bei jeglicher Befahrung meiner Einfahrt durch mir unbekannte Personen (trotz Kennzeichnung als Privateigentum) um eine mutwillige Verletzung des Eigentumsrechtes und Ignorierung von Privateigentum handelt.



Abschließend erlauben Sie mir festzuhalten, da ich auch Mitglied des Roten Kreuzes bin, kann ich auch nicht bestehende Gesetze ignorieren. Ich glaube nicht, dass wenn ich eine Gesetzesübertretung begehe und eine Strafe von der Polizei bekomme, Sie berichten würden, wie unfair die Polizei ist, ein Mitglied des Roten Kreuzes zu strafen.



Wolfgang Buchinger, Absdorf