Estlands Botschafter besucht Tullner HAK

Jedes Jahr beschäftigen sich die internationalen Klassen der Handelsakademie Tulln intensiv mit einem Land. Dabei betrachten und lernen sie über die Wirtschaft, Geographie, Geschichte und Kultur desselben Landes. Vorträge von einschlägigen Experten geben dann noch mehr Input. Dieses Jahr stand Estland eine Woche lang im Fokus der Schüler.

Als besondere Überraschung besuchte Estlands Botschafter in Österreich die HAK Tulln. Toomas Kukk war am 19. Oktober persönlich in der HAK und referierte mit Begeisterung über sein Land. Die Präsentation hielt er in der internationalen Klasse 3BK, die anderen internationalen Klassen konnten dem kurzweiligen Vortrag virtuell beiwohnen. Die Präsentation des Botschafters wurde nämlich via Microsoft Teams - einem Videokonferenz-Programm - live übertragen.