Um die kalte Versuchung stets auch nur an den angesagtesten Adressen zu genießen, lohnt sich ein Blick in das Community-Voting von Falstaff. Und wie schon im Vorjahr schafft es das Gelato made in Tulln ins Spitzenfeld.

Der Titelverteidiger – die Familie Battistin – führt auch heuer die NÖ-Bestenliste an und darf sich über die Auszeichnung als beliebtester Eissalon des Landes freuen.

