Zu einem „lauen Sommerabend trotz erhöhter Luftfeuchtigkeit“ begrüßte Erich Schindlecker, Chef der Donaubühne rund 100 wetterfeste Besucher. Angemeldet für die Zählkarten waren ja über 600, aber Gewitter und Starkregen hielten dann doch die meisten Besucher davon ab, zu den Konzerten zu pilgern.

„Wir spielen trotzdem, es gibt so wenige Gelegenheiten Konzerte zu geben, wir halten durch“, verkündeten Nathan Trent und Thorsteinn Einarsson unisono unter Applaus.

Die einzigartige Stimmung dieses verregneten Abends ergriff in Windeseile die kleine Schar der Besucher, die „Lärm für 600 machten“, freute sich der Donaubühnenchef.

Hans Eder Der österreichische Sänger Nathan Trent vertrat Österreich beim Eurovision Song Contest 2017 in Kiew.

Nathan Trent, gebürtiger Innsbrucker eroberte mit Running On Air“ und seinen selbst geschriebenen Liedern im Sturm die Herzen des elitären Donaubühnen-Publikums.

Sein legendäres „Holy Night“, das mit abertausenden Klicks lange vor und nach Weihnachten durchs Netz kursierte, war natürlich nicht zu hören, aber es bleibt doch ewig in Erinnerung.

Für den aus Island stammende Thorsteinn Einarsson war die „Große Chance“ das Sprungbrett für eine Traumkarriere. Mit „Leya“ schaffte er es in die Top 10 der Charts und brachte auch in Tulln die Gäste zum Jubeln.

Auch einen Amadeus Award in der Kategorie „Songwriter des Jahres“ kann sich Einarsson sein eigen nennen. Voll Tatendrang und Energie überzeugte er am regnerischen Samstag so sehr, dass der energiegeladene Funke auf die Donaubühnenbesucher übersprang, die voll Übermut lustig durch die Pfützen hüpften.

Mit „Denk“ und „Heli Deinboek&Band geht es nächsten Samstag, am 29. August, mit Dialektmusik, tiefschwarzem Humor sowie stampfenden rhythmischen Blues und gnadenloser Satire auf der Donaubühne weiter.

Für diesen Termin bestellte Chef Erich Schindlecker wieder einen wirklich „lauen Sommerabend.“