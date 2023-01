Kulturevents im Bezirk Tulln: Veranstalter „vorsichtig optimistisch“

Werbung

Lockdowns, Zutrittsbeschränkungen, Personenlimits, Mindestabstände, etc. – die Kulturbetriebe haben schwierige Jahre hinter sich. Wie entwickeln sich aktuell die Besucherzahlen?

„Wir sind vorsichtig optimistisch“, sagt der für die Veranstaltungen im Danubium zuständige E&A-Geschäftsführer Erich Schindlecker. „Die Verkäufe haben im Dezember angezogen. Jetzt müssen wir beobachten, ob das nur der Weihnachtseffekt war oder die Menschen tatsächlich wieder zurück ins Theater finden.“

Man sei sicher noch nicht bei den Zahlen des Jahres 2019 – also vor der Pandemie, aber hoffentlich auf dem Weg dorthin. Mascheks Jahresrückblick war mit über 500 Personen sehr gut besucht. „Möge sich der Trend fortsetzen“, hofft Schindlecker und er appelliert: „Liebe Damen und Herren, kommen Sie ins Danubium, in keinem anderen Keller können Sie herzhafter und ausgelassener lachen als bei uns.“

Die Abonnements für die Konzertreihe „musik erleben – acht / konzerte / in / tulln“ sind ausverkauft, das heißt, an der Abendkassa werden nur noch einzelne Restkarten verkauft. Im Durchschnitt besuchen etwa 200 Personen diese Konzertabende.

Eine erfreuliche Tatsache, meint der Geschäftsführer der Musikfabrik NÖ Gottfried Zawichowski: „Es hat sicherlich damit zu tun, dass das Publikum über zwei Jahre nur unter Schwierigkeiten und Auflagen Konzerte besuchen konnte. Ein Aspekt dürfte aber auch sein, dass die von der ,Musikfabrik NÖ‘ angebotenen Konzerte leicht verfügbar, flexibel buchbar (Wahlabosystem) und dabei qualitativ auf hohem Niveau sind. Das Publikum schätzt es, nicht nach Wien oder St. Pölten fahren zu müssen, sondern quasi ‚vor der Haustür‘ ein professionelles Angebot nutzen zu können.“

Und wie sieht es bei Veranstaltungen außerhalb der Bezirkshauptstadt aus?

„Wir waren bis zur Pandemie sehr verwöhnt, haben die meistens vor vollem Haus oder zumindest bestens besucht spielen können“, erinnert sich Zwentendorfs Kulturreferent Manfred Bichler über den Besuch bei der Kleinkunstbühne in Zwentendorf. Während der Pandemie waren Verschiebungen und Absagen fast zur Gewohnheit geworden.

2022 wurde im Sommer der Gastgarten im Donauhof etabliert und das Publikum nahm das Angebot gut an.

Vielfältiges Programm trotz Besucherrückgangs

„Doch nach der schlimmen Zeit der letzten Jahre kämpfen wir mit Besucherschwund. Trotzdem wollen wir weiterhin auch jungen Künstlern ein Podium bieten, denn die haben es sowieso sehr schwer“, betont Bichler, der immer schon ein großes Herz für junge Künstler an den Tag legt. „Bedanken möchte ich mich auf jeden Fall beim treuen Publikum, das immer wieder wie eine große Familie zusammenhält und in den Donauhof kommt“, ist sein euphorisches Abschlussstatement.

Auch in St. Andrä-Wördern am Dorfplatz gibt es Besucherengpässe. „Vor allem ist es schwierig, die Zahl des Publikums im Vorhinein einzuschätzen“, sagt Barbara Oberndorfer. „Das eine Mal ist die Veranstaltung sehr gut besucht und, dann gibt es Abende, an welchen fast niemand erscheint. Unterschiede sind vor allem zwischen den gratis Events und den kostenpflichtigen zu erkennen. An den Abenden mit freier Spende kommen tendenziell mehr Besucher.“

Auch das Konsumverhalten habe sich verändert: „Wo in den Jahren vor der Pandemie und der Teuerung noch des Öfteren eine warme Speise verzehrt wurde, kaufen sich viele Gäste während der gesamten Veranstaltung nur noch ein Getränk.“

Vergleicht man im Pleyel Kulturzentrum in Ruppersthal die Besucherzahlen bei den Konzerten mit dem Jahr 2019, halbierten sich diese im Jahr 2020 und stiegen im Vorjahr auf zwei Drittel. „Aufgrund aller Vorbuchungen für 2023 sehe ich wieder eine steigende Tendenz“, ist Adolf Ehrentraut, Präsident der Internationalen Ignaz Joseph Pleyel Gesellschaft, zuversichtlich. Mit 37 Veranstaltungen bietet das Jahresprogramm hier ein breites Spektrum.

