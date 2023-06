Startschuss für Sonnenkraftwerk Großweikersdorf

Wie die NÖN schon berichtete, wird die Marktgemeinde Großweikersdorf in Kooperation mit der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich (eNu) und der Klima- und Energiemodellregion (KEM) Wagram Photovoltaik (PV)-Anlagen auf drei gemeindeeigenen Dächern errichten: die größte davon am Bauhof Großweikersdorf mit 88,5 kWp Leistung, eine am Gemeindeamt Großweikersdorf mit 18,5 kWp und eine am Dorfhaus Großwiesendorf mit 10 kWp.

Das Besondere an diesem Projekt ist die Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger, sich an der Finanzierung der PV-Anlagen zu beteiligen und so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die Details wurden nun bei einem Informationsabend präsentiert.

So funktioniert das Bürgerbeteiligungsmodell

Bürgerinnen und Bürger von Großweikersdorf können sich mit 703 Euro pro Sonnenbaustein und mit maximal zehn Sonnenbausteinen an diesem Projekt beteiligen. Für die Vermietung der Paneele an die Marktgemeinde erhalten sie dann über zehn Jahre eine fixe Leasingrate von jährlich 82,42 Euro pro Paneel. Aus 703 Euro Kaufpreis werden also 824,20 Euro Rückzahlung. „Dass dies ein attraktives Angebot ist, zeigte der erfolgreiche Start – nach nur einer Stunde waren bereits 100 PV-Paneele gekauft!“, berichtet KEM-Manager Stefan Czamutzian. Am Montagvormittag waren von den insgesamt 285 Paneelen noch 155 verfügbar. Alle Informationen und Teilnahme unter www.sonnenkraftwerk-gemeinde.at/grossweikersdorf.

Leopold Schwarz (eNu) meinte, dass sich eine PV-Anlage bei den derzeitigen Strompreisen in spätestens zehn Jahren rechnet. Bürgermeister Alois Zetsch und Vizebürgermeister Paul Otto freuen sich auf eine rege Beteiligung: „Mit unseren Sonnenkraftwerken schaffen wir es, erneuerbare Energien in unserer Gemeinde zu fördern und gleichzeitig davon zu profitieren.“ Und Regina Engelbrecht (eNu) und Stefan Czamutzian betonten, dass damit ein wesentlicher Beitrag zur Erreichung der Klimaziele des Landes Niederösterreich geleistet wird und 51 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden können.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.