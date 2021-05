Der Planungs- und Beteiligungsprozess zur Neugestaltung des Nibelungenplatzes ist in vollem Gange: Innerhalb von vier Wochen haben sich rund 680 Personen via Online-Umfrage und analogen Dialogkarten daran beteiligt.

Jetzt geht der Prozess auf Tour: Von 28. Mai bis 12. Juni macht das„Dialograd“ als mobiler Infostand an verschiedenen Standorten Halt. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich hier über das Projekt zu unterhalten und sich einzubringen.

Der Nibelungenplatz kann künftig mehr sein, als ein unbelebter Parkplatz in zentraler Lage. Was das konkret bedeutet, wird derzeit im Rahmen eines breit angelegten Planungs- und Beteiligungsprozesses diskutiert.

Alle im Gemeinderat vertretenen Parteien sind sich über diese Vorgangsweise einig. Das Ziel: Auf Basis gut aufbereiteter Informationen in Dialog treten, Ideen sammeln und gemeinsam die besten Lösungen für die Zukunft der Stadt Tulln finden.

Als Höhepunkt für diese erste Phase des Beteiligungsprozesses geht der Nibelungenplatz symbolisch auf Tour – mit dem Dialograd: Bei diesem mobilen Infostand gibt es Informationen und Austauschmöglichkeit direkt vor Ort an verschiedenen Standorten. Das Rad macht innerhalb von 28. Mai bis 12. Juni an unterschiedlichen Stationen (siehe Infobox) im Gemeindegebiet Tulln Halt, der erste Tourstopp ist am 28. Mai am Nibelungenplatz.