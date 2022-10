Auch in Tulln: Mit zwei Jahren in Kindergarten

Die Senkung des Kindergarten-Alters auf zwei Jahre, flächendeckende Nachmittagsbetreuung und ein kostenloses Vormittagsbetreuungsangebot schon für Null- bis Zweijährige: Das sind die wesentlichen Punkte der Kinderbetreuungsreform, die im November beschlossen und bis 2027 in Niederösterreich umgesetzt werden soll.

In der Rotkreuz-Bärchen-Kinderkrippe werden derzeit 24 Kinder im Alter von ein bis drei Jahren betreut. Foto: Rotes Kreuz NÖ

Auf die Gemeinden kommt dadurch eine Menge Arbeit zu: Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) rechnet damit, dass für die Erweiterung des Angebots niederösterreichweit 850 neue Gruppen in Kindergärten und Krippen benötigt werden.

Ab September 2024 sollen also auch Zweijährige in den Kindergarten gehen dürfen. In Tulln gibt es schon heute ein entsprechendes privates Angebot. In der Rotkreuz-Kinderkrippe, im Kinderhaus der NÖ Volkshilfe, in der Montessori-Kleinkindgruppe und bei TLI Pedagogics (Langenlebarn) werden Kinder von ein bis drei Jahren betreut.

Der Bedarf ist gegeben. „Die Rotkreuz-Bärchen-Kinderkrippe wurde 2008 in Betrieb genommen, 2019 wurde die zweite Gruppe geöffnet. Insgesamt stehen somit 30 Plätze zur Verfügung“, berichtet die Rotkreuz-Pressesprecherin Sonja Kellner und ergänzt: „Momentan sind 24 Kinder angemeldet. Die Kinder können laufend angemeldet werden, wenn es freie Plätze gibt. Aus heutiger Sicht haben wir im Februar 2023 bereits 29 angemeldete Kinder.“

„Mittelfristig vier zusätzliche Gruppen“

In den zehn Kindergärten der Stadtgemeinde werden derzeit rund 525 Kinder ab zweieinhalb Jahren betreut.

Auf die Frage, ob das Senken des Eintrittsalters weitere Ausbauten der Kindergärten nötig mache, antwortet die zuständige Stadträtin Susanne Stöhr-Eißert: „Der großen Bedeutung der Kindergärten und Tagesbetreuungseinrichtungen wird in Tulln seit Jahren Rechnung getragen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Stadt wird unsererseits laufend evaluiert, um für das bestmögliche Angebot zu sorgen. Wir gehen davon aus, dass wir mittelfristig insgesamt ca. vier zusätzliche Gruppen in unseren Kindergärten eröffnen müssen – einerseits aufgrund des allgemein steigenden Bedarfs angesichts der Geburtenzahlen und andererseits, weil die Maximalanzahl der Kinder in den Gruppen durch Aufnahme der jüngeren Kinder ab zwei Jahren weiter reduziert werden muss. Derzeit prüfen wir gerade, welche Kindergärten hierfür noch Kapazitäten haben bzw. welche bestehenden Standorte entsprechend erweitert werden könnten, um diesen Bedarf abzudecken.“

Und würde es für die zusätzlichen Gruppen genügend Kindergartenhelferinnen geben? Dazu informiert die Stadtgemeinde: „Die Helferinnenstellen sind derzeit alle besetzt, eine weiterführende Planung wird in Angriff genommen, sobald die Umsetzung neuer Gruppen erfolgt.“

