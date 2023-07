ÖGK brachte „Fit mit Philipp“ nach Tulln

Im Zuge der Sommertour der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) kam Philipp Jelinek („Fit mit Philipp“) in das Aubad nach Tulln. Zahlreiche Besucher ließen sich die Gelegenheit nicht nehmen, sich mitten im Grünen mit dem beliebten Moderator und Sportler zu bewegen.

„Aktiv werden und durchstarten: Das ist der Grundsatz unserer Sommertour“, erklärt Jelinek. Und weiter: „Gemeinsam tun wir unserer Gesundheit etwas Gutes - egal ob Bewegungsmuffel oder sportbegeistert, ob jung oder junggeblieben. Alle Anwesenden haben gezeigt, dass Sie mit Begeisterung und einem breiten Lächeln im Gesicht dabei sind und für mehr Bewegung im Land sorgen.“

Im Anschluss an die Trainingseinheit startete der Kurs „Crosstraining Outdoor“ im Rahmen von „Bewegt im Park“. Die Bewegungsinitiative bietet ein buntes Programm für jedes Alter und Fitnesslevel, das an verschiedensten Tagen, von früh bis spät und völlig kostenlos genutzt werden kann. Im Vorjahr waren vom Neusiedler See bis zum Bodensee rund 100.000 Menschen dabei. Mehr zu den Programmen der ÖGK gibt es unter gesundheitskasse.at/bewegt.