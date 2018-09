Sobald der Gesundheitszustand des Mannes es zulässt, soll der 28-Jährige in die Justizanstalt St. Pölten gebracht werden, sagte Karl Fischer von der Staatsanwaltschaft auf Anfrage. Ein U-Haft-Antrag wurde in Aussicht gestellt.

Das Opfer und der ebenfalls erheblich verletzte Verdächtige befanden sich am Dienstag weiterhin im Spital. Die Tatwaffe - es dürfte ein Messer gewesen sein - wurde laut Fischer noch nicht gefunden.

Zum mutmaßlichen Beziehungsstreit war es am Montag in den frühen Morgenstunden in einer Wohnhausanlage in Tulln gekommen. Die Polizei wurde aufgrund von Lärm alarmiert. Im Zuge einer Fahndung wurde der Verdächtige rasch gefunden und festgenommen. Die 25-Jährige erlitt Schnitt- und Stichverletzungen, sie wurde ins AKH Wien transportiert und operiert.