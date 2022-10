Feuerwehrjugendleistungsabzeichen: Acht Gewinner in Tulln

Vor kurzem fand im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln der Bewerb um das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold statt. Aus dem Bezirk Tulln waren insgesamt zehn Feuerwehrjungmitglieder am Start.

Während des Bewerbes galt es verschiedene Disziplinen zu absolvieren, darunter eine Hindernisbahn, Geschicklichkeitstests, der Bereich „Geräte und Ausrüstung“, Nachrichtendienst/Sirenensignale, sowie Verhalten bei Notfällen. Acht Teilnehmer erreichten schließlich das Bewerbsziel.

Die Feuwehrjugendleistungsabzeichen in Gold wurden von Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Boyer an die acht Gewinner übergeben.

