13-Jähriger erpresste Schülerinnen mit Nacktfotos

Die dunkelste Seite der Möglichkeiten, die Handys und soziale Medien bieten, offenbarte sich an einer Schule im Bezirk Tulln: Zwei 13-jährige Mädchen hatten sich von einem gleichaltrigen Mitschüler dazu überreden lassen, ihm Nacktfotos von sich zu schicken. Der junge Mann soll diese Fotos in weiterer Folge dazu benützt haben, die Mädchen zu missbräuchlichen Handlungen zu zwingen. Andernfalls würde er die Bilder auf diversen sozialen Medien veröffentlichen.

Die Vertrauensperson eines der beiden Opfer wandte sich an die NÖN. „Eines der beiden Mädchen wollte daraufhin nicht mehr in die Schule gehen, so kam der Vorfall ans Tageslicht“, berichtet die Frau, die zum Schutz des Opfers nicht namentlich genannt werden darf. „Es ist einfach furchtbar, dass so etwas überhaupt passieren kann. Ich will aufzeigen, wie wichtig es ist, dass wir alle unsere Augen und Ohren offenhalten“, erklärt sie, warum sie den Fall an die Öffentlichkeit bringen will.

Belastendes Bildmaterial am Handy sichergestellt

Als die Vorfälle bekannt wurden, erstatteten die Eltern eines Opfers umgehend Anzeige bei der Polizei. „Die Sache wurde mit sehr viel Fingerspitzengefühl aufgenommen“, lobt die Vertrauensperson, die auch bei den Aussagen dabei war. Am Handy des mutmaßlichen Täters konnte auch tatsächlich belastendes Foto- und Videomaterial gesichert werden. Nur eines wäre danach noch schiefgelaufen: Obwohl den beiden Opfern am Freitag zugesichert worden war, dass sie ihren Peiniger nicht mehr sehen müssen, sei der junge Mann am Montag darauf noch einmal in der Schule aufgetaucht.

Risiken in der digitalen Welt

Die Schulleitung erklärt dazu: „Wir haben sofort reagiert, als wir über den Vorfall informiert wurden. Der Schüler wurde umgehend suspendiert und ist jetzt auch nicht mehr Schüler an unserer Schule.“ Alles Weitere sei Gegenstand eines laufenden Verfahrens. Im Vordergrund und über allem anderen stehe jedenfalls der Schutz der beiden Mädchen, die auch weiterhin Schülerinnen derselben Schule sind und bleiben sollen.

Bezirkspolizeikommandantin Sonja Fiegl betont: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sehr gut darin ausgebildet, äußerst sensibel mit Fällen wie diesem oder ähnlichen umzugehen. Betroffene sollen bitte keine Sekunde zögern, sich vertrauensvoll an die Polizei in unserem Bezirk zu wenden.“

