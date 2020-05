„Seit 2015 konnte das Land NÖ gemeinsam mit der ecoplus-Regionalförderung die Regionen Niederösterreichs mit rund 129 Millionen Euro an Fördermitteln unterstützen. Dadurch konnten in den heimischen Regionen Investitionen von mehr als 276 Millionen Euro ausgelöst werden“, erklärt Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger. Er betont die Bedeutung der Unterstützung für die Region: „Die Regionalförderungen sind ein wichtiger Impuls für die Umsetzung regionalwirtschaftlich wichtiger Infrastrukturprojekte. Diese Projekte werden nicht vorgegeben, sondern direkt in den Regionen entwickelt und umgesetzt, denn die Menschen vor Ort wissen am besten, wo der Schuh drückt und Impulse gefragt sind.“

Die Bilanz: 14 Projekte konnten von 2015 bis 2019 im Bezirk Tulln beschlossen werden. „Dadurch wurden auch die Projekte Interkommunale Wirtschaftspark Absdorf-Königsbrunn und die Errichtung des Technologiezentrums am Standort des IST Austria in Maria Gugging ermöglicht. Weiters konnte dadurch ein Investitionsvolumen in der Höhe von 40,4 Millionen Euro ausgelöst werden. Das Land NÖ steuerte dazu 8,6 Millionen Euro bei und von der EU kamen 229.400 Euro“, ziehen die Landtagsabgeordneten Christoph Kaufmann und Bernhard Heinreichsberger Resümee. Und: „Die Regionalförderung ist eines der wichtigsten Instrumente der regionalen Entwicklung. Denn sie sichern neben der Wertschöpfung auch die Arbeitsplätze in unserer Region.“