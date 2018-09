Mehr als 380 Überstunden in nur vier Monaten leistete ein 28-jähriger Tullner in einem kleinen Gastrobetrieb. Bezahlt bekam er davon allerdings keine einzige. Gespräche mit dem Chef brachten keinen Erfolg – bis der Beschäftigte schließlich die Reißleine zog und das Dienstverhältnis einvernehmlich löste. Sein Weg führte den Kellner anschließend auf die Bezirksstelle der Arbeiterkammer Tulln.

„Aufgrund der genauen Arbeitszeitaufzeichnungen war es möglich, die offenen Ansprüche des Beschäftigten zu errechnen“, erzählte Bezirksstellenleiter Günter Kraft. Zusätzlich zu den nicht bezahlten Überstunden fehlten auch noch Urlaubs- und Weihnachtsgeld und die nicht verbrauchten Urlaubstage waren ebenfalls nicht ausbezahlt worden. „Die Zahlung der offenen Forderungen verweigerte der Arbeitgeber. Letztlich blieb nur der Weg vor Gericht“, so der Arbeitsrechtsexperte. Insgesamt erhielt der Kellner schließlich rund 4.300 Euro netto nachbezahlt.

„Aufgrund der genauen Arbeitszeitaufzeichnungen war es möglich, die offenen Ansprüche des Beschäftigten zu errechnen“

Doch nicht nur das leistete die Arbeiterkammer im vergangenen Halbjahr, denn im Idealfall bleibt den Betroffenen die Gerichtsverhandlung erspart. Insgesamt erlangte die Bezirksstelle im ersten Halbjahr 2018 mehr als 2,1 Millionen Euro für Arbeitnehmer der Region. „Das umfasst sowohl die Steuerrückholaktion als auch den Konsumentenschutz. Den größten Brocken macht naturgemäß unsere Hilfe bei Problemen am Arbeitsplatz oder in sozialrechtlichen Fragen aus.“ Und in diesem Bereich sei auch keine Besserung in Sicht. AKNÖ-Präsident Markus Wieser warnt vor der 60-Stunden-Woche und weiteren erheblichen Lohneinbußen.