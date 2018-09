„Durch den Vorwurf habe ich meinen Job verloren. Ich war nicht mehr fähig zu arbeiten, ich hatte einen großen Schock“, erzählt ein 61-Jähriger in einem Prozess am Landesgericht. Mit schweren Anschuldigungen sieht sich der Wiener konfrontiert: Er soll seine Lebensgefährtin in deren Haus im Bezirk Tulln vergewaltigt haben. Geständig dazu ist er nicht.

Schuld sieht die Staatsanwaltschaft. „Es gab Diskussionen wegen einer Trennung. Im Streit hat der Angeklagte das Opfer gepackt, in die Garage gezerrt“, so die Anklägerin. Mit den Worten: „Ich bringe dich um, dann mich, du kommst hier nicht mehr raus“, soll er sie zu Sex gezwungen und gewürgt haben. Seitdem leide das Opfer an einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Ob der Vorwürfe wettert der Verteidiger des 61-Jährigen. „Die Staatsanwaltschaft macht es sich leicht, so leicht darf es sich der Schöffensenat nicht machen. Es wird zu prüfen sein, wer hier Täter und wer Opfer ist“, meint er.

Massives Interesse, den Angeklagten zu verleumden, habe das mutmaßliche Opfer, so der Rechtsanwalt. „Mein Mandant hat sein gesamtes Vermögen in das Haus der Frau gesteckt. Das wollte er zurückhaben, weil er einen Liebesbrief an einen anderen Mann gefunden hat, obwohl sie ihm die Ehe versprochen hat.“ Und: „Es gibt keinen einzigen objektiven Beweis, dass es zu der angeklagten Tathandlung gekommen ist.“

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wird der Prozess fortgesetzt und vertagt.