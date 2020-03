Ob im Supermarkt, bei Großveranstaltungen, auf offener Straße und sogar in der Kirche (die die Weihwasserkesseln leert und von Mundkommnunion und Friedensgruß abrät) – am Thema Corona kommt man jetzt wohl kaum vorbei.

Wie sehr das gefürchtete Corona-Virus unseren Alltag beeinflusst, merkt man unter anderem beim täglichen Einkauf. Zwar ist beim Eurospar in Tulln, Langenlebarner Straße, von Hamsterkäufen wenig zu bemerken, doch verzeichnet Marktleiterstellvertreter Thomas Marous eine verstärkte Nachfrage nach Toilettenpapier und Konserven. „Es gibt jedoch keinen wirklichen Engpass, noch haben wir Nachschub“, so Marous.

Leere Regale nur bei den Diskontern?

Auch in der „Plaudererei“, dem Nahversoger in Muckendorf, bemerkt man nichts von Hamsterkäufen. Inhaberin Christa Geiger sagte gegenüber der NÖN: „Wir spüren gar nichts von etwaigen Hamsterkäufen. Bei uns gibt es nach wie vor alles. Wir sind nicht wirklich betroffen.“

Anders ist die Situation in den Diskontläden. Dort stehen Kunden mitunter vor leeren Regalen, etwa bei Reis, Teigwaren und Mineralwasser.

Gröbl Beim Diskonter waren vergangenen Freitag manche Nudelsorten und der „normale“ Reis ausverkauft. Bioprodukte und Basmati konnten noch gehamstert werden.

Ähnlich gestaltet sich die Situation in den Apotheken. Pharmazeutin Babette Bodor (Sonnenapotheke) informierte: „Desinfektionsmittel sind kaum mehr da, es kommen aber immer wieder Teillieferungen. Um den Bedarf decken zu können werden wir voraussichtlich dazu übergehen, auf Basis hochprozentigen Alkohols Desinfektionslösungen selbst herzustellen“.

Weiters berichtete sie: „Masken gibt es tatsächlich keine mehr, aber die schützen einen ja nicht selbst, sondern die anderen, sollte man Träger des Virus sein. 100 prozentigen Schutz bieten eigentlich nur die ganzteiligen Anzüge, wie sie die Einsatzkräfte tragen.“ Händewaschen und das Meiden von großen Menschenansammlungen sind noch immer die unkomplizierteste Art, eine Ansteckung zu vermeiden.

Immunsystem mit Vitaminen stärken

Auch Einmalhandschuhe könnten nützlich sein. Es ist zudem ratsam, das Immunsystem zu stärken, etwa mit gesunden, vitaminreichen Lebensmitteln. Sinn macht es auch seine Hausapotheke zu durchforsten, um beim Auftreten von Erstsymptomen gleich einmal auf fiebersenkende Mittel und Hustensaft zurückgreifen zu können.

Was die Hamsterkäufe betrifft, verweist der Landesgeschäftsführer des Zivilschutzverbandes Thomas Hauser auf ein 365 Tage kontinuierliches Vorsorgen notwendiger Dinge. „Die 365 Tage im Jahr Bevorratung ist bei uns Thema, der Sinn dahinter ist auch, dass es zu keinen Hamstereinkäufen kommt“, so Hauser. Nach eigener Beobachtung weiß der Landesgeschäftsführer zu berichten, dass nach der 19.30 Uhr Sendung im Fernsehen über das Corona-Virus die Regale im Metro Markt bei Bohnen, Nudeln und Reis sowie Desinfektionsmitteln um 22 Uhr so gut wie leer waren.

Die 365 Tage im Jahr Bevorratung macht Sinn, nicht nur von Lebensmittel, sondern auch Hygieneartikel.“Thomas Hauser, Zivilschutzverband

„Interessant sind generell auch die Unterschiede des Einkaufsverhaltens im urbanen und ländlichen Raum“, weiß Hauser. Während in der Stadt, wo an jeder Ecke ein Supermarkt ist, die Leute kurzfristig einkaufen, werden am Land größere Wocheneinkäufe gemacht.

Shutterstock/Alexander Raths Gründliches Händewaschen ist das A und O, um sich vor Infektionskrankheiten zu schützen.

Der Zivilschutzverband hält sich strikt an die Vorgaben der Gesundheitsbehörden, Händewaschen und die Bevorratung von Hygieneartikeln, nicht nur von Essen und Trinken.

„Wir sind weit entfernt von einer bedrohlichen Situation, aber mit dem positiven Nebeneffekt, dass sich Leute einen Vorrat anlegen“, so Thomas Hauser.

Auch die diesjährige Urlaubsplanung ist für manche ganz schön durcheinandergeraten. Doch was eventuelle Stornierungen betrifft, geben sich Reisebüros bedeckt. Vom Leiter der Raiffeisen-Reisebüros Martin Lauermann erfährt man, dass es aktuell bei den Stornierungen keinen Anstieg gab.

Reisebranche hofft auf baldige Normalisierung

„Die Kunden warten zu, beobachten die Entwicklung und nutzen die Beratung im Reisebüro. Als Fachhandel sehen wir auch genau hier unsere Stärke. Durch die derzeit noch abwartende Haltung sind die Zuwächse bei Neubuchungen etwas verhaltener als sonst, aber ich bin davon überzeugt, dass unsere Kunden die Situation gut einschätzen können und sich die Buchungslage rasch wieder normalisiert“, so Martin Lauermann.