Als Pfarrgemeinderat „mittendrin im Leben“

In den Pfarren laufen jetzt die Vorbereitungen für die Pfarrgemeinderatswahlen, die Ende März stattfinden. Unterschiedlich ist allerdings die Stimmung: In einigen Pfarren konnten nach längerer und gut geplanter Vorbereitungsphase ausreichend Kandidaten gefunden werden, in einigen war es schwierig „neue Gesichter“ für die nicht einfache, aber durchaus abwechslungsreiche Tätigkeit in der Pfarre zu gewinnen.

Königstettens Pfarrer Eusebiu Bulai mit Alois Prattes, der sich ab der kommenden Pfarrgemeinderatswahl für die Pfarre Königstetten engagieren will. Foto: Gutscher

Pfarrer Eusebiu Bulai ist für die Pfarren Königstetten, Tulbing und Chorherrn zuständig. In Tulbing und Königstetten war die Pfarrgemeinderatswahl bereits im Herbst 2021 im Pfarrblatt angekündigt. „Mittendrin“ lautet der Slogan zur Pfarrgemeinderatswahl und für die neue PGR-Periode: Pfarrgemeinderäte sind als Menschen, als Christen selbst „mittendrin“ im Leben, in den Familien, im Beruf, im Engagement verschiedener Vereine und in sozialen Initiativen. Somit ist „mittendrin“ eine wichtige Ortsangabe für das christliche Glaubenszeugnis: Mittendrin im Leben der Menschen von heute, das ist die Verheißung des Evangeliums Jesu zu erfahren: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Diesem pastoralen Programm gilt das ganze Engagement, die Fantasie und Leidenschaft der einzelnen Pfarrgemeinderäte.

In Königstetten haben sich bisher zwei neue Pfarrgemeinderäte gemeldet, in Tulbing sind es vier bis fünf relativ junge neue Mitglieder. Darüber zeigt sich Pfarrer Eusebiu Bulai positiv überrascht: „Tulbing war bisher etwas schwächer und betagter besetzt als Königstetten.“

Neue, aber auch „Alte“ müssen Platz finden

Für Bulai braucht der Pfarrgemeinderat beides: „Erfahrung von den Alten, aber auch die Neuen, damit man an die Zukunft denken kann.“ Als Pfarrgemeinderat dürfte man theoretisch nur drei Perioden tätig sein, „aber es ist nicht einfach, so viele zu finden, die diese Zeit der Pfarre schenken können. Man muss mit den Leuten reden, wann die beste Zeit ist, dass sie als Pfarrgemeinderat aufhören. Wir leben in einer Zeit, wo die Kirche nicht die beste Werbung hat. Aber jeder hat Fehler, nicht nur die Kirche.“

In Königstetten erhalten alle Wahlbeteiligten einen Brief mit genauen Informationen und den Stimmzetteln. Hier gilt eine Kombinationswahl: Neben den gemeldeten Personen können auch alle weiteren Mitglieder der Pfarrgemeinde gewählt werden. „Dies hat am Wahltag schon für schöne Überraschungen gesorgt“, erzählt Bulai.

In Tulbing kann man am 19. und 20. März bei den Hl. Messen der Kandidatenliste zustimmen.

In der Tullner Pfarre St. Stephan organisiert ein Wahlvorstand die PGR-Wahlen. Er besteht aus Pfarrer Christoph Kowalski, Leopold Handelberger, Johann Baumüller, Helga Urbanitsch, Gerda Haslhofer, Anna Buchinger, Josipa Manduric und Gabriele Kohlruss. Am 10. November haben die Vorbereitungen begonnen. „Wir sind fast fertig. Wir haben sehr viele neue Mitglieder – fast 15 Personen. Ganz ehrlich gesagt, bereiten wir die Pfarrgemeinderatswahl in einer sehr freundlichen Atmosphäre vor“, meint Pfarrer Kowalski. Der Pfarrgemeinderat besteht hier aus fünf berufsbedingten und 27 gewählten Mitgliedern.

Zwei Wochen vor der Wahl wird die Kandidatenliste in der Kirche aufliegen. „Bei der Zusammenstellung der Kandidaten war Pfarrer Kowalski eine Mischung aus Alt und Jung sowie erfahrenen und neuen Pfarrgemeinderatsmitgliedern wichtig. Der Wahlvorschlag enthält auch Vertreter der kroatischen und polnischen Gemeinde“, ergänzt Helga Urbanitsch als Mitglied des Wahlvorstands.

Am Wahlwochenende wird bei der Vorabendmesse am Samstag und bei den Messen am Sonntag eine Wahlurne für die Stimmabgabe aufgestellt. Nach der Abendmesse in der Minoritenkirche erfolgt die Auszählung. Zusätzlich können Personen in den Pfarrgemeinderat berufen werden.

„Mit Freude und Hoffnung schauen wir in unsere Zukunft und ich möchte mich bei allen alten sowie neuen Mitgliedern des Pfarrgemeinderats für ihr Engagement bedanken“, betont der Pfarrer von St. Stephan.

Jugend engagiert sich in Kirchberger Pfarren

Pfarrer Maximilian Walterskirchen freut sich, dass in seinem Pfarrverband auch junge Christen als Kandidaten für die Pfarrgemeinderatswahl zur Verfügung stehen. Foto: Rapp Foto: NOEN

Im Pfarrverband Kirchberg haben sich ausreichend Kandidaten für die Pfarrgemeinderatswahl gefunden. Darunter auch junge Leute, kaum 20 Jahre alt. Pfarrer Maximilian Walterskirchen: „Aufgrund der Pandemie wäre mir eine Verschiebung der Wahl auf nächstes Jahr lieber gewesen. Aber die Entscheidung hat die Bischofskonferenz getroffen.“

Keine wesentlichen Veränderungen dürfte es in den Pfarren Fels und Gösing geben. Die Vorschläge für die Pfarrgemeinderatswahl halten sich in Grenzen und auch die Jugend ist hier nicht besonders stark vertreten. Johanna Weißensteiner ist im derzeitigen Vermögensverwaltungsrat die stellvertretende Vorsitzende. Dieses Gremium wird allerdings erst nach der Wahl neu bestellt. Wie es derzeit aussieht, wird Weißensteiner auch in Zukunft stellvertretende Vorsitzende des Vermögensverwaltungsrates neben dem Vorsitzenden Pfarrer Martin Müller bleiben. „Es ist bedauerlich, dass viele kirchliche Feste als bloßes Brauchtum angesehen werden, aber nicht aus dem Glauben heraus lebendig sind“, sagt Johanna Weißensteiner.

