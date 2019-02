UPDATE

Die 15-Jährige aus Judenau, die seit 8. Februar abgängig war, wurde am Valentinstag von der Polizei in Altlengbach aufgegriffen. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung, dass sich die Abgängige bei Privatpersonen in Altlengbach aufhalte, konnte die junge Frau ausfindig gemacht werden. Beamte der Polizeiinspektion Altlengbach brachten sie zur Polizei nach Sieghartskirchen, die sie dann den Erziehungsberechtigten übergab.

Wir hatten berichtet:

15-Jährige abgängig: Polizei bittet um Hinweise!

Die 15-jährige Bettina E. aus Judenau (Bezirk Tulln) wird seit vergangener Woche vermisst - die Polizei bittet bei der Suche nach dem Mädchen nun um Mithilfe der Bevölkerung.

Bettina (15) ist seit 8. Februar von ihrem Wohnort in Judenau abgängig. Sie ist ca. 1,75 m groß und ca. 70 kg schwer, hat die Haare rot-lila gefärbt und ist sportlich bekleidet.

Hinweise über den Aufenthaltsort auch anhand des obigen Fotos (das Einverständnis der Erziehungsberechtigten zur Lichtbildveröffentlichung liegt laut Polizei vor) werden an die Polizeiinspektion Sieghartskirchen, unter Telefonnummer 059133/3287 oder an das Landeskriminalamt Niederösterreich, unter der Telefonnummer 059133-30-3333, erbeten