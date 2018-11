Rekruten und einen Heeres-Lkw verwendete ein Beamter des Bundesheeres für private Zwecke. Weil er damit den Staat Österreich in seinen Rechten geschädigt hat, wird ihm nun Missbrauch der Amtsgewalt vorgeworfen in einem Prozess am Landesgericht in St. Pölten.

„Ein Grundwehrdiener benötigt Fahrpraxis, 300 Kilometer auf durchgehender Straße, damit er 16 Leute führen darf. Ich mache das gewissenhaft. Und Praxisfahrten mache ich nur mit Ladung, das notwendige Gewicht simuliere ich mit irgendwelchen Gegenständen“, erklärt der 37-Jährige aus dem Bezirk vor Gericht, dass für ihn alles rechtens war.

Und zum Ab- und Beladen des Lkws durch Rekruten sagt er: „Ich habe die Rekruten nur gebeten, mir zu helfen. Befehle habe ich nicht ausgesprochen.“

Anderes erzählen Zeugen. „Absetzen, abladen“, habe es geheißen, sagen sie im Prozess. Aufgeflogen waren die unerlaubten Fahrten einem aufmerksamen Offizier ob ungewöhnlichen Ladeguts. Und dieser Zeuge erklärt: „Kameradschaftliche Hilfeleistung bezieht sich nur auf Notleistung.“

„Tatangemessene Bestrafung“ fordert die Staatsanwältin. „Sie sind extrem unglaubwürdig“, sagt sie zum Angeklagten. Das letzte Wort des Beamten vor Urteilsverkündung? „Es war ein blöder Fehler, ich würde es nicht mehr machen.“ Der Richter fällt einen Schuldspruch und verhängt 720 Euro Geldstrafe (nicht rechtskräftig). „Ein Amtsmissbrauch im unteren Schuldbereich“, sagt er.