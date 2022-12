Arbeiten und feiern zu Weihnachten

Werbung

Weihnachten wird oft als das Fest der Nächstenliebe bezeichnet. Die NÖN wollte wissen, wie jene, die tagtäglich anderen Menschen helfen, Weihnachten feiern.

Im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Tulln duftet es nach Keksen, es ist festlich geschmückt und weihnachtliche Musik ist zu hören. „Die Weihnachtszeit weckt viele schöne Erinnerungen, erinnert aber auch an Augenblicke, die man vielleicht vermisst. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versuchen daher, die Adventzeit und auch den Heiligen Abend ganz besonders liebevoll zu gestalten: Gemeinsames Singen und Geschichten erzählen gehören genauso dazu, wie der Besuch von Angehörigen und Freunden“, sagt Direktorin Regina M. Berger.

Am Heiligen Abend haben im PBZ Tulln 55 Mitarbeiter Dienst. „Viele kommen gerne, weil es einfach schön ist, an diesem besonderen Tag hier zu sein – alle rücken ein Stück zusammen. Jeder Wohnbereich gestaltet das Weihnachtsfest ganz individuell – mit Livemusik, Krippenspielen oder gemeinsamem Singen. Der Besuch der Christmette in unserer Kapelle darf natürlich nicht fehlen“, meint Berger.

Im Universitätsklinikum Tulln werden am 24. Dezember rund 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Krankenhausaufenthalt ihrer Patientinnen und Patienten so weihnachtlich wie möglich gestalten. „Erfahrungsgemäß ist dieser Tag ein recht ruhiger Dienst“, informiert das Universitätsklinikum. Es wird Weihnachtsbäckerei aus der eigenen Küche an das Personal und die Patienten verteilt.

Bei „Rettet das Kind“ in Judenau gab es bereits eine große gemeinsame Weihnachtsfeier. Hier ist es Brauch, dass die Kinder Briefe ans Christkind schreiben. Private und Firmen versuchen dann, diese Wünsche soweit möglich durch Spenden zu realisieren.

„Ein Drittel der betreuten Kinder fährt in den nächsten Tagen nach Hause, aber 30 bis 40 werden mit ca. zehn Betreuern in ihren Wohngruppen in Judenau den Heiligen Abend verbringen“, erzählt Geschäftsführerin Monika Franta. Am Nachmittag stehen verschiedene Aktivitäten im Freien auf dem Programm, der Abend wird familienähnlich gestaltet, mit einer Feier um den Christbaum, Raclette, Fondue, Gesellschaftsspielen, usw.

Auch Ehrenamtliche im Einsatz

An der Rot Kreuz Bezirksstelle Tulln sowie den Dienststellen in Kirchberg am Wagram, Sieghartskirchen und St. Andrä-Wördern werden die Weihnachtstage im Umfeld der Kolleginnen und Kollegen verbracht. Zwischen den Einsätzen und Krankentransporten wird die Zeit gemeinsam genutzt, um zu kochen, Filme zu schauen oder den Weihnachtsbaum zu schmücken.

Im Dienst ist ein Mix aus hauptberuflichem und ehrenamtlichem Personal, Zivildienstleistenden und Teilnehmern des Freiwilligen Sozialjahrs. Insgesamt stehen so, je nach Tag zwischen 20 und 30 Rettungs- und Notfallsanitäter für die Hilfe im Notfall im Einsatz.

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Tulln Stadt konnten heuer, nach zwei Jahren Unterbrechung, wieder eine gemeinsame Weihnachtsfeier im Festsaal des Feuerwehr- und Sicherheitszentrums abhalten.

Feuerwehrkommandant Johannes Ofner informiert: „Bei der Stadtfeuerwehr Tulln gibt es keine Einteilung einer Bereitschaft während der Festtage. Die Mitglieder werden im Alarmierungsfall direkt von ihren Familien oder privaten Feiern weggerufen, um als Einsatzkräfte ihren Dienst ehrenamtlich zu versehen.“ Er appelliert: „Daher hilft das Achten auf die eigene Sicherheit auch uns, ruhige Festtage zu erleben. Wenn Kerzen und offenes Feuer nicht unbeaufsichtigt und unachtsam verwendet werden, gibt es kaum einen Grund, dass wir vorbeikommen.“

