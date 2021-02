Die Covid-19-Pandemie hinterlässt weiterhin deutliche Spuren am Arbeitsmarkt. Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 verringerte die Arbeitslosigkeit kontinuierlich bis Herbst - aus saisonalen Gründen aber steigt sie wieder seit Dezember und liegt nun im Jänner abermals höher.

Das Arbeitsmarktservice Tulln verzeichnet mit Ende Jänner 3.581 Arbeitsuchende - im Jahresvergleich um 512 bzw. 17,7 Prozent mehr. Betroffen sind 1.482 Frauen (+ 260 bzw. + 21,3 %) und 2.099 Männer (+ 252 bzw. + 13,6 %). Unter Einrechnung der Schulungsteilnehmer sind es gegenüber dem Vorjahresmonat mit 3.980 um 534 oder 15,5 % mehr vorgemerkte Personen.

Die Corona bedingten Beschränkungen der Wirtschaft dämpfen die Dynamik am Arbeitsmarkt. Arbeitslosigkeit bedeutet für bestimmte Personengruppen – Junge ohne Berufserfahrung, die Generation 50 plus sowie Jobsuchende mit gesundheitlichen Problemen – zunehmend längere Jobsuche am Arbeitsmarkt.

Starker Anstieg bei Zahl der Langzeitarbeitslosen

„Aus diesem Grund steigt auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen und liegt aktuell bereits mit 624 um 292 oder 88 % über dem Vorjahr. Für uns ist die größte Herausforderung in den kommenden Monaten, der Verfestigung der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken“, erklärt der Geschäftsstellenleiter Hans Schultheis. „Wir vermitteln konsequent und dort, wo Qualifizierung und zielgerichtete Beschäftigungsförderung notwendig ist, helfen wir Betroffenen beim Wiedereinstieg“, so Schultheis weiter.

Nach Altersgruppen gibt es bei den Personen im Haupterwerbsalter (25-49 Jahre) im Jahresvergleich einen Anstieg um 16,2 %, bei den Älteren (50plus) sind es 16,3 % und bei Jugendlichen 21,1 %.

Auffallend ist seit Monaten die stärkere Betroffenheit arbeitsuchender Frauen (+ 21,3 %) gegenüber Männern (+ 13,6 %).

Die angespannte Situation am Arbeitsmarkt zeigt sich auch am Stellenmarkt: Die Betriebe aus dem Bezirk Tulln haben dem AMS im Jänner mit 292 neuen Jobangeboten um - 31,5 % weniger Stellen zur Besetzung gemeldet als im Vorjahr (- 134).

Das AMS Tulln ersucht weiterhin um Arbeitslosmeldungen vor allem per Telefon unter 050 904 340, per E-Mail an ams.tulln@ams.at oder über die AMS-Homepage (www.ams.at), denn die Vermeidung persönlicher Kontakte und größerer Menschenansammlungen verhindert Neuinfektionen.