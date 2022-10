Ballsaison wird gepflegt

Der ÖVP Ball wird am Samstag, 21. Jänner, im Tullner Atrium stattfinden, diesmal allerdings unter einem neuen Motto, das bald bekannt gegeben wird. Da es im Atrium nur mehr zwei Bälle in der Ballsaison gibt, will die Tullner VP die Balltradition unbedingt weiter pflegen, auch wenn das einen nicht unbeträchtlichen finanziellen Aufwand bedarf.

Auch bei der SPÖ gibt es derzeit nur einen fixen Ball im Bezirk: ebenfalls am 21. Jänner im Gasthaus Schreiblehner in Atzelsdorf.

Den Musikerball der Stadtkapelle Tulln gibt es seit Jahren nicht mehr, weil der Ball wirtschaftlich nicht mehr zielführend war, daher ist die Stadtkapelle zu anderen Veranstaltungsformaten umgestiegen, zuerst den Clubbings und neuerdings zur „Tullner Wiesn“ in einer Messehalle in Tulln. Auch den Ball der Handelsschule und Handelsakademie Tulln gibt es seit Jahren nicht mehr. Allerdings findet der Ball des BG/BRG Tulln wieder statt. Der Studentenball soll am 14. Jänner im Tullner Minoritenkloster über die Bühne gehen.

Ganz abseits von der üblichen Ballsaison veranstaltet die BOKU ihren Sommerball in den warmen Monaten im Universitäts- und Forschungszentrum Tulln.

In Zwentendorf sind drei Feuerwehrbälle wie vor der Pandemie geplant. So veranstalten die Feuerwehren Zwentendorf, Bärndorf und Pischelsdorf einen Ball im Donauhof. Auch der Kindermaskenball der Kinderfreunde findet im Donauhof statt.

Ob im Tulbinger Veranstaltungszentrum am 11. Februar 2023 ein Pfarrball der drei Pfarren Tulbing, Chorherrn und Königstetten stattfinden wird, steht noch in den Sternen, dies wird in den kommenden Monaten noch geklärt. In Tulbing fixiert wurden bereits der Kameradschaftsbundball und der Maskenball des Musik- und Gesangvereins Tulbing.

Schwer zu finden sind mittlerweile die traditionellen Feuerwehrbälle am Wagram: Nachdem das Gasthaus zum Goldenen Adler seine Pforten dauerhaft geschlossen hat, fehlt der FF Großweikersdorf schlicht ein geeigneter Platz für einen Ball. So bleiben nur noch der Ball der FF Absdorf am 28. Jänner im Landgasthaus Salomon sowie das Faschingsgschnas der FF Feuersbrunn im Gasthaus Bauer als Fixpunkte.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.