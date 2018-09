Überfüllte Busse, stehengelassene Kinder und die daraus resultierende Frage nach der Sicherheit am Schulweg veranlassten Eltern, Gemeinde und VOR zu Handeln.

In Sieghartskirchen fährt die Linie 408 um 7.20 Uhr von der Volksschule bis nach Pressbaum. Bereits nach drei Stationen war der Bus so voll, dass Kinder nicht mehr mitgenommen werden konnten. Ein Problem, das sich in der dritten Schulwoche zwar verbesserte, aber noch nicht gelöst werden konnte.

Die Schulen und auch der VOR betonen, dass der Autobus auch aus Umweltschutzgründen eine gute und sichere Möglichkeit ist, um den Schulweg zu meistern. Das Thema Sicherheit bekommt in diesem Fall einen besonderen Stellenwert. Kinder erzählten, „dass die Buslenker sehr schnell fahren und manche vor allem in den engen Kurven Angst haben, dass der Bus umfällt.“ Auch die Rückfahrt gestaltete sich anfangs schwierig, auch hier wurden Kinder gleich bei der Schule in Tullnerbach wegen Überfüllung nicht mitgenommen. In der Zwischenzeit hat sich die Situation am Nachmittag etwas beruhigt. Aufgrund der aktuellen Stundenpläne sind die Busse um 14 Uhr sehr voll, aber durchaus in der Lage alle Kinder nach Hause zu bringen.

Sicherheit am Schulweg ist großer Schwerpunkt

Trotzdem blieb die Frage nach der Sicherheit am Schulweg. Eltern wandten sich an Bürgermeisterin Josefa Geiger, die mit dem VOR in regem Kontakt steht: „Die Situation wird vom VOR geprüft und beobachtet. Ich möchte betonen, dass wir mit dem VOR sehr gut zusammenarbeiten. Alle unsere Wünsche in Sachen Fahrplangestaltung werden aufgenommen und nach Möglichkeit der Anschlüsse raschest umgesetzt.“

Der VOR bestätigt: „Es kommt manchmal zu angespannten Situationen, die wir in der Verkehrsplanung schwer vorab zu hundert Prozent feststellen können. So ist trotz intensiver und partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit vielen Schulen in der Region nicht immer abschätzbar, wie viele ‚neue‘ Schüler einen bestimmten Buskurs nutzen werden. Zudem sind gerade in den ersten Schulwochen oft die Schulendzeiten noch nicht fix, was eine bedarfsgerechte Planung in dieser ‚heißen Phase‘ erschwert.“

Weiters stellt der VOR fest: „Bezüglich der konkreten Situation bedauern wir sehr, dass es zu Kapazitätsengpässen gekommen ist, und möchten uns bei den betroffenen Eltern und Schülern entschuldigen. Unsere Verkehrsplaner sind mit Schulen bzw. Gemeinden in intensivem direkten Kontakt, Vertreter des VOR werden die Situation direkt vor Ort beobachten und gegebenenfalls Lösungswege erarbeiten.“

Wie die Lage in St. Andrä-Wördern und Muckendorf-Wipfing ist, das lest ihr in der aktuellen Printausgabe der Tullner NÖN.