In allen Gemeinden des Bezirks laufen zurzeit Erhebungen, die den Bedarf der Ferienbetreuung eruieren sollen. Dabei spricht der Felser Gemeindechef Christian Bauer von einer „gewaltigen Herausforderung für die Gemeinden.“ Man müsse bei der Ferienbetreuung auf die Gruppengrößen und gesonderte Räumlichkeiten achten. Dennoch ist Bürgermeister Bauer sicher: „Vor allem berufstätige Eltern werden die Möglichkeit haben, ihre Kinder in Betreuung unterzubringen.“

Auch in Tulln wird der Betreuungsplan erarbeitet. „Derzeit erheben wir den Bedarf, der zusätzlich in der vierten bis sechsten Ferienwoche zu betreuenden Kinder“, erklärte die zuständige Stadträtin Susanne Stöhr-Eissert. Zum größtmöglichen Schutz der Kinder soll die Ferienbetreuung in kleineren Gruppen (neun bis maximal 12 Kinder) durchgeführt werden.

„Daher soll heuer im Sommer die Ferienbetreuung in der vierten bis sechsten Ferienwoche in der Regel nur für jene Eltern angeboten werden, die durch ihre berufliche Tätigkeit eine Betreuung selbst nicht wahrnehmen können“, so Stöhr-Eissert. Die Anzahl der im Sommer offengehaltenen Kindergärten ergibt sich aus der Anzahl der zu versorgenden Kinder.

Zusätzlich wird es in Tulln auch am Technopol für die vierte Ferienwoche eine Betreuungsmöglichkeit geben.

In der Markgemeinde Kirchberg hat es in den vergangenen Jahren bereits Lernbetreuung durch die „Lerntiger“ gegeben. „Grundsätzlich wollen wir alles anbieten“, so Bürgermeister Wolfgang Benedikt. Ob es eine durchgehende Betreuung im Juli und August geben wird, entscheidet sich erst.

Auch in den Kindergärten Kirchberg und Altenwörth wird der Betreuungsbedarf erhoben. Das Ergebnis ist noch offen, aber „wie es derzeit aussieht, wird es eine durchgehende Betreuung geben.“

Offen für jede Form der Ferienbetreuung ist auch Großriedenthals Bürgermeister Franz Schneider. Schon in den vergangenen Jahren hat man in der kleinsten Gemeinde des Bezirks eine Betreuung für Volksschul- und Kindergartenkinder auf die Beine gestellt. „Unser Kindergarten bleibt offen, wenn die entsprechende Nachfrage gegeben ist“, so Schneider.

Bei Bedarf werden die Kindergärten in Großweikersdorf und in Ruppersthal ihre Sommerpause so staffeln, dass eine durchgehende Kinderbetreuung gewährleistet werden kann. Die Volksschule schließt für drei Wochen wegen Reinigungs- und Renovierungsarbeiten, in der restlichen Ferienzeit wird in Kooperation mit NÖ Familienland Betreuung inklusive Mittagessen angeboten.

Auch in Sieghartskirchen ist man noch in der Erhebungsphase, dann entscheidet sich, ob der Kindergarten durchgehend geöffnet ist. Nach Bedarf werden die Schulkinder von den „Lerntigern“ begleitet. „Wir werden auf jeden Fall unsere Familien unterstützen in dieser außergewöhnlichen Situation“, weiß Bürgermeisterin Josefa Geiger.

Ebenfalls in der Phase der Bedarfserhebung befinden sich die Gemeinden Muckendorf-Wipfing, Zeiselmauer-Wolfpassing, Königstetten und Tulbing.

Der Sammelkindergarten im letzten Jahr in St. Andrä-Wördern hat „einwandfrei funktioniert“, erklärte Bürgermeister Maximilian Titz, der betonte, dass man das Ergebnis der Erhebungen abwarte und dann entscheide ob beide Kindergärten geöffnet werden, wo dann Kinder bis 14 Jahre aufgenommen werden.

Bürgermeisterin Beate Jilch, erklärte dass, der Kindergartengarten in Heiligeneich „statt drei Wochen nur zwei Wochen schließen“ könnte, eine Bedarfserhebung wird das entscheiden.