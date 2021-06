Im Universitätsklinikum behandelt werden laut Unfallchirurg Nikolaus Vecsei Gehirnerschütterungen, leichte bis schwere Knochenbrüche, Kniegelenksverletzungen bis hin zu Gehirnblutungen.

„Die größte Gefahr neben überhöhter Geschwindigkeit ist die Selbstüberschätzung. Die meisten und gleich auch gefährlichsten Unfälle sind jene, wenn zwei Radfahrer frontal zusammenstoßen“ weiß Vecsei.

Die Öffnung aus dem letzten Lockdown hat wenig am Patientenzulauf und an der Verletzungshäufigkeit verändert.

„Im Stadtgebiet kam es dieses Jahr zu fünf Verkehrsunfällen mit schwer verletzten Personen, bei dem einspurige Fahrzeuge beteiligt waren“, berichtet Bezirksinspektor Bernhard Schilcher von der Polizei. Todesfälle gab es zum Glück nicht.

Entwickelt sich ein Unfallhäufungspunkt (derzeit nicht der Fall), arbeiten Bezirkshauptmannschaft, das Kuratorium für Verkehrssicherheit, Polizei und Straßenerhalter im Zuge einer Verkehrsverhandlung an einer Verbesserung der Situation.

„Gefahrenstellen sind teilweise auch Radfahrerüberfahrten, wenn Radler schnell und überraschend für den Fahrzeuglenker die Straße queren“, so Schilcher weiter. Vorgeschrieben seien höchstens 10 km/h.

„Im Stadtgebiet kam es dieses Jahr zu fünf Verkehrsunfällen mit schwer verletzten Personen, bei dem einspurige Fahrzeuge beteiligt waren“, berichtet Bezirksinspektor Bernhard Schilcher von der Polizei. Todesfälle gab es zum Glück nicht.

In Tulln wurde im Vorjahr an der Staasdorfer Straße eine Unfallhäufungsstelle bei einer Radfahrerüberfahrt mit sogenannten „Verschwenkern“ entschärft. Durch diese wird die Fahrtrichtung des Radfahrers geändert, wodurch dieser seine Geschwindigkeit automatisch reduziert.

„Jahreszeit-bedingt kommt es natürlich im Frühjahr sowie Herbst vermehrt zu Unfällen oder Zwischenfällen mit einspurigen Fahrzeugen jeglicher Art“, so Gerrit Maschek vom Roten Kreuz. Eine Häufung gegenüber der Vergangenheit sei heuer nicht feststellbar. Grundsätzlich gilt: vollständige Schutzausrüstung je Betätigung anlegen – Fahrzeuge den Routinekontrollen unterziehen lassen sowie gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Im Notfall Erste Hilfe leisten, Notruf 144 wählen und die Unfallstelle absichern.

Tipps der Polizei sind vorsichtiges, vorausschauendes und rücksichtsvolles Fahren (defensive Fahrweise), Geschwindigkeit dem Können anpassen, Lichter, Bremsen etc. in Ordnung halten, Radhelm und gut sichtbare Kleidung tragen, nicht nebeneinander fahren und Straßenverkehrsordnung einhalten.

Richtige Bekleidung allein ist zuwenig

Den Radfahrern des Cycle Team Tulln werden regelmäßig Trainingsfahrten geboten. „Von der Bekleidung her kann sich der Radfahrer fast nicht schützen“, weiß Obmann Manfred Mörtl. „Wir haben jetzt nach der Pandemie viele Anfänger. Da wird das Fahren in der Gruppe geübt und auf viele Gefahren hingewiesen“, sagt Mörtl, der betont, dass es Autofahrer gibt, die aggressiv auf Radfahrer reagieren. „Doch es befinden sich auch unter den Radfahrern unbelehrbare, die will ich gar nicht in Schutz nehmen.“ Mörtl vergisst auch nicht, rücksichtslose Biker, die sich beim Passauerhof Rennen liefern, zu erwähnen.

„Radfahrer leben durchaus gefährlich. Daran hat nicht immer nur der ‚böse Autofahrer‘ Schuld. Jeder Radfahrer kann viel für seine eigene Sicherheit tun“, gibt Karl Manyet, Obmann vom Radclub Tulln zu bedenken. Mangelnde Qualität sowie schlechte Wartung, abgefahrene Reifen und natürlich „unangepasste Geschwindigkeit“ seien Gefahrenmomente. „Sportlich ambitionierte Hobby-Armstrongs oder Liegerad-Piloten fegen gerne mal mit 30 oder 40 Sachen eng an Fußgängern vorbei“, weiß Manyet aus Erfahrung. Kinder seien fast immer auf Fahrrädern behelmt unterwegs, bei Erwachsenen sei die Zahl der Helmmuffel hingegen groß. „Rechtsabbiegende Autos werden für Radfahrer häufig zur Todesfalle. Eine besonders trügerische Situation sind Rechtsabbieger an Ampeln, die zunächst auf Fußgänger warten, dabei aber nicht auf nachfolgende Radfahrer achten“, ist Manyet besorgt.

„Radfahrer leben durchaus gefährlich. Daran hat nicht immer nur der ‚böse Autofahrer‘ Schuld. Jeder Radfahrer kann viel für seine eigene Sicherheit tun“

Dass Überschätzung bei manchen Motorradfahrern, „die mit dem Kopf durch die Wand müssen“, zu Unfällen führt, weiß der als Josef titulierte Obmann des Langenlebarner Motorradclubs „Kellerratten“. „Als Motorradfahrer muss man sehr auf Autofahrer aufpassen, oft wird man übersehen, dann wird’s gefährlich.“ Auch Wiedereinsteiger, die plötzlich wieder ihre Liebe zum Motorrad entdecken, überschätzen manchmal ihr Können.

Der ÖAMTC hält am 27. August einen gratis E-Bike Kurs ab. Weitere Termine in NÖ auf der Homepage des ÖAMTC .

Die Fahrschule „EasyDrivers Tulln“ veranstaltet Lehrgänge für Fahrradfahrer und E-Bike-Fahrer mit praktischen und theoretischen Inhalten.