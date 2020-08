Menschen, die bereit sind, ihr Blut zu spenden, um anderen das Leben zu retten, sind auch in Zeiten der Pandemie gefragt. Es gibt keine künstliche Alternative zu Blutspenden. Ohne Blutspenden ist die Versorgung von Kranken und Verletzten nicht gesichert. Aufgrund der geringen Haltbarkeit von 42 Tagen ist ein kontinuierliches Engagement zwingend notwendig.

Laut Vera Mair vom Roten Kreuz Österreich fanden im Bezirk Tulln seit Jahresbeginn über 40 Blutspendeaktionen statt, bei denen mehr als 3.300 Vollblutspenden abgenommen wurden.

Ist die Beteiligung an Aktionen der Österreichischen Blutspendezentrale auch von Ort zu Ort unterschiedlich, lässt sich jedoch eines überall beobachten: je reger das Vereinsleben, desto höher die Zahl der Blutspender. Feuerwehr, Blasmusik und viele andere Institutionen haben wesentlichen Anteil am Ergebnis der Aktionen.

Einen besonderen Stellenwert mit langjähriger Tradition hat das Blutspenden in der Marktgemeinde Königstetten. Dort sind es Feuerwehr und Blasmusik, die immer wieder für hohe Spenderquoten verantwortlich zeichnen.

Seit beinahe einem halben Jahrhundert – genau genommen seit 47 Jahren – findet sich auch sonst immer wieder eine Vielzahl an freiwilligen Spendern ein. Anfangs in der alten, später dann in der neuen Volksschule.

Von Beginn weg an vorderster Front dabei: Alfred Hörmanstorfer. Er sorgt als Organisator für einen reibungslosen Ablauf der Blutspendeaktionen. Ohne ihn läuft nichts – das letzte Mal im Juli dieses Jahres, als trotz heißen Sommerwetters wieder einmal weit über hundert Freiwillige zum Blutspenden gekommen waren. „So viel wie noch nie zuvor: 125 waren es genau“, so Hörmanstorfer stolz über die Rekordbeteiligung, wobei rund 50 Prozent aus Königstetten, die andere Hälfte aus umliegenden Gemeinden stammten.

Bei der „Verpflegung“ mussten die Blutspender aufgrund Corona bedingter Sicherheitsmaßnahmen diesmal auf die geliebten heißen Würstel verzichten, stattdessen stärkte man sich mit Knabbernossi aus der verschweißten Packung und Getränken aus der PET-Flasche.

Bei der Anmeldung wurden die Spendewilligen über etwaigen Auslandsaufenthalte und mögliche Kontakte zu Infizierten befragt. Außerdem wurde bei jedem Anwärter Fieber gemessen und es herrschte Maskenplicht.

Für oftmaliges Blutspenden vergibt die Blutspendezentrale Auszeichnungen. Es gibt sie in Bronze (für 25 Blutspenden), Silber (für 50 Blutspenden) und Gold (für 75 Blutspenden) sowie als Goldene Verdienstmedaille mit bronzenem Lorbeerkranz (für 100 Blutspenden), Goldene Verdienstmedaille mit silbernem Lorbeerkranz (für 125 Blutspenden) und Goldene Verdienstmedaille mit goldenem Lorbeerkranz (für 150 Blutspenden).

Die Spendebereitschaft von Gottfried Oppitz ist jedoch weder mit Gold noch mit Lorbeer aufzuwiegen. Der Königstettner hat in seiner „aktiven Laufbahn“ 205 Mal lebensrettendes Blut gespendet. Vor einigen Jahren konnten den Rekordspender lediglich medizinische Gründe stoppen.