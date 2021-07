Heuer ist es besonders auffällig: Grasflächen, die sich im Mai noch in sattem Grün präsentierten, wandeln sich bereits Anfang Juli in braune unansehnliche Steppen, da es kaum geregnet hat.

Zwar hat sich die Situation durch die verheerenden Regenfälle der letzten Woche ins Gegenteil verkehrt, aber fest steht allgemein: Es ist zu trocken!

„Wir haben heuer so viel gegossen wie schon lange nicht“ Mario Jaglarz, Stadtgärtner

Stadtgärtner Mario Jaglarz kann ein Lied davon singen: „Obwohl es in den letzten Tagen teilweise stark geregnet hat, fehlt uns insgesamt gesehen noch immer ein Sechstel des durchschnittlichen Niederschlags. Entscheidend ist aber, zu welchem Zeitpunkt es trocken war: Genau ab Vegetationsbeginn hat der Niederschlag stagniert. Das bringt Pflanzen in der entscheidenden Phase der Entwicklung und somit auch darüber hinaus in Bedrängnis. Wir haben deshalb so viel gegossen wie schon lange nicht.“

Wer die Grünflächen vor seiner Haustür in dieser Zeit unterstützen möchte, insbesondere wenn es sich um junge Bäume handelt, kann sie gelegentlich mit ein paar Liter zusätzlichem Wasser versorgen. „Leider können wir nicht überall gleichzeitig sein. Natur und Gärtner-Team sind dankbar für jede Unterstützung!“, so Jaglarz.

Üppige Blumenpracht dort, wo regelmäßig gegossen wird. zVg

„Während Hitzeperioden kommt es zu starker Sonneneinstrahlung, damit zu hohen Temperaturen und starker Verdunstung“, erläutert der Wissenschaftler am Universitäts- und Forschungszentrum der BOKU, Walter Wenzel. „Während der Hitzetage im Sommer kann dies zu Wassermangel und zum Vertrocknen von Gräsern führen. Dabei können kleinräumige Unterschiede in der Korngrößenzusammensetzung, dem Humusgehalt, der Struktur und im Verdichtungsgrad des Bodens, und damit zusammenhängend der Wasserspeicher- und Leitfähigkeit den entscheidenden Unterschied machen, ob ein Teilbereich eines Rasens geschädigt wird oder nicht.“

Auch Unterschiede in der Saatdichte und Sortenwahl könnten eine Rolle spielen, da ein sehr dichter Rasen mit den übrigen Pflanzen um jeden Tropfen Wasser kämpft

Braune Rasenstellen können auch durch falsche Wässerung, zu starkes Kürzen und falsches Düngen entstehen, sowie durch Wasserstau und Luftmangel in verdichteten Böden.

Zu wenig Poren speichern nämlich nicht nur weniger Wasser, sondern auch weniger Luft, Wurzeln brauchen aber Luft bzw. Sauerstoff zum Atmen.

Auch zu gut gemeintes Gießen kann schaden

Walter Wenzel, BOKU Tulln privat, privat

Wenn der Sauerstoff im Wurzelraum verbraucht ist, kommt es zu negativen Wirkungen auf Pflanzen und Bodenlebewesen. „Hier kann wegen der Trockenheit gut gemeintes Übergießen an solchen verdichteten Stellen gegebenenfalls Probleme machen“, weiß der Experte.

Weitere Schadursachen können auf schädliche Organismen, unter anderem Pilzbefall zurückzuführen sein.

Ob nun Lockdown-bedingte (Flugverkehr) Änderungen der Sonneneinstrahlung und damit zusammenhängende Effekte – wie etwa bodennahes Ozon – diese verschiedenen Faktoren verstärken, kann Wenzel nicht beurteilen: „Mir liegen keine verlässlichen Informationen vor, die einen Zusammenhang zwischen Veränderungen der Atmosphäre bzw. der Sonneneinstrahlung während des Lockdowns und Schäden an Rasenflächen belegen würden.“ Dafür wären sehr aufwendige Untersuchungen notwendig.