„In den Niederlanden kann man legal Cannabis kaufen und konsumieren. Wir finden, das wäre auch in Österreich leiwand. Du auch?“ Dieser Text steht auf den Stickern der SJ Niederösterreich, die auf einem Schulgelände im Bezirk Tulln verteilt worden sind - unter anderem auch an Schüler der Unterstufe, wie der ORF NÖ am Montag berichtete.

Frederik Czaak, Gemeinderat und Vorsitzender der SJ St. Andrä-Wördern sowie Mitglied im Landesvorstand der SJ Niederösterreich, nahm auf NÖN-Anfrage zur Verteilaktion der „Cannabis leiwand“-Sticker Stellung: „Das ist Teil unseres politischen Programmes, außerdem finde ich es gut, dass sich die Schüler, auch bereits in der Unterstufe schon kritisch mit dem Thema befassen.“ Czaak betonte auch, dass Cannabis für medizinische Zwecke gut zum Einsatz kommen könne.

Dieser Meinung schließt sich auch Gemeinderat der Stadtgemeinde Tulln, Valentin Mähner, an. „Diese Diskussion ist auf jeden Fall führenswert, Cannabis wird auch gut für medizinische Zwecke verwendet. Man denke nur daran, was der Alkohol alles anrichtet“, so Mähner.