Comeback der FF-Feste: Miteinander in Feierlaune

Werbung

Die letzten beiden Jahre waren für die Feuerwehren eine herausfordernde Zeit. Die Corona-bedingten Einschränkungen waren gewaltig: wenige Übungen, keine Zusammenkünfte, keine Veranstaltungen.

„Nur Einsätze konnten wir fahren. Das, was die Feuerwehren so stark macht, die Kameradschaftspflege war nicht bzw. nur sehr eingeschränkt möglich. Doch trotzdem hat die Kameradschaft auch in diesen schwierigen Zeiten sehr gut funktioniert. Und das freut mich persönlich sehr“, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Burkhart.

Landesfeuerwehrleistungsbewerb in Tulln im Juli

Durch den Ausfall sämtlicher Veranstaltungen erzielten die Feuerwehren keine Einnahmen. Die Spendenbereitschaft der Bevölkerung und die Unterstützung der Gemeinden glichen dieses Defizit nur teilweise aus. „Der Dienstbetrieb konnte zwar aufrechterhalten werden. Größere Anschaffungen wurden teilweise aber verschoben“, erklärt Burkhart.

Durch die Lockerungen der Corona-Maßnahmen kehrt der Alltag auch in den Feuerwehren wieder ein und die Motivation der Feuerwehrmitglieder ist groß. Einerseits bereiten sie sich bereits intensiv durch Übungen auf die kommenden Bewerbe vor. Der Landesfeuerwehrleistungsbewerb findet am 1. und 2. Juli in Tulln, der Bundesfeuerwehrleistungsbewerb vom 26. bis 28. August in St. Pölten statt.

Neuaigen lädt am 30. April und 1. Mai zum Fest

Andererseits laufen die Vorbereitungen für die ersten Feuerwehrfeste bereits auf Hochtouren, etwa in Neuaigen. Hier stehen der 30. April und der 1. Mai ganz im Zeichen der Florianis, gefeiert wird im großen Zelt vor dem Feuerwehrhaus.

Verwalter Christian Pegler fiebert dem Event entgegen: „Das Comeback der FF Feste finde ich wichtig, weil das Miteinander zwischen der Wehr und der Bevölkerung wieder mehr gefördert werden muss – gemeinsam arbeiten, feiern, essen, trinken und lachen!“

Genau das bietet die FF Neuaigen ihren Besuchern beim Fest. Am Samstag startet der Festbetrieb bereits um 11 Uhr, „sodass bereits zu Mittag mit Getränken und warmen Speisen verwöhnt werden kann“, lockt die Wehr.

Ab 19 Uhr sorgt die Musikgruppe „Steirerzeit“ für gute Laune und motiviert zum Tanzen, Barbetrieb ab 20 Uhr. Am Sonntag beginnt der Festtag mit der Floriani-Messe um 9 Uhr, im Anschluss spielt die „Trachtenkapelle Guntersdorf“ beim gemütlichen Frühschoppen zünftig auf.

Die Vorfreude der FF Neuaigen ist groß – schließlich mussten sie, seit dem letzten Feuerwehrfest im Mai 2019, mittlerweile drei Jahre warten. In dieser Zeit hat Corona dominiert. „Die Gesellschaft hat sich durch die Pandemie, die Lockdowns und so weiter an das Zuhause bleiben und ,nichts tun‘ gewöhnt“, meint Pegler, „dies ist auch an den Wehren nicht spurlos vorübergegangen, das erfahren wir gerade bei der Planung unseres Festes. Da tauchen viele Fragen auf.“

Auch innerhalb der Feuerwehr merkt man Folgen der Pandemie, erklärt der Verwalter: „Mit dem Nachwuchs ist es auch derzeit schwierig, da man sich ja kaum öffentlich präsentieren konnte und die heutige Jugend schwer zu erreichen ist.“ Und besonders gravierend: Ausgaben mussten auf ein Mindestmaß reduziert werden – geplante Anschaffungen wie neue Einsatzbekleidung wurden auf mehrere Jahre aufgeteilt. Einnahmen, etwa aus dem Fest, sind heuer extrem wichtig. Denn der Um- und Neubau des Feuerwehrhauses ist in Planung.

Ähnlich geht es der FF Zwentendorf mit ihrem Budget: „Durch die Pandemie fiel die größte Einnahmequelle unserer Wehr weg, wobei sich an den Ausgaben für Instandsetzungen und Wartungen nicht viel geändert hat. Auch der Ankauf an Einsatzbekleidung für unsere neuen Kameraden oder der Austausch von veralteten Geräten kann nicht aufgeschoben werden“, erklärt Kommandant Gerhard Zanitzer, „umso wichtiger ist es für uns, dass aus heutiger Sicht unser Feuerwehrfest vom 13. bis 15. Mai wieder in gewohnter Weise stattfinden kann.“

Das FF-Fest werden einige Kameraden zum ersten Mal in Uniform erleben. Denn: Trotz der Einschränkungen gab es sowohl bei der Feuerwehrjugend als auch bei den aktiven Mitgliedern Zuwachs. Die Ausbildung der neuen Mitglieder war zwar nicht immer einfach, aber in abgewandelter Form – etwa online – dennoch möglich.

Neben den erfreulichen Zuwächsen kann Zanitzer auch positive Erkenntnisse aus der Pandemie ziehen: „Durch die Aufteilung der Mannschaft, um bei kleineren Einsätzen eine Durchmischung und somit eine mögliche flächendeckende Ansteckung durch das Virus zu verhindern, lässt sich auch für länger andauernde Einsätze, wie Blackouts usw. anwenden.“

Der absolute Notfall lässt aber hoffentlich doch noch länger auf sich warten oder tritt gar nicht erst ein. Und jetzt soll nachgeholt werden, was Corona zum Opfer gefallen ist: Ebenso im Mai, und zwar am 7., lädt die FF Sieghartskirchen zum Frühlingsball in den Kulturpavillion. Der Reinerlös dient der Anschaffung eines neuen hydraulischen Rettungssatzes. Am Programm: Musik von „Die Traisentaler und eine Tombola. Beginn: 20 Uhr.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.