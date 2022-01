Corona als „Booster“ für Digitalisierung in Pflichtschulen

Zwei Jahre Planungsunsicherheit und Homeschooling haben Spuren hinterlassen. „Diese Doppelbelastung hat viele Lehrkräfte an ihre Grenzen gebracht. Von Wien werden Dinge schnell verordnet, in der Praxis war dies nicht immer so einfach umzusetzen“, sagt Jürgen Duffek, Direktor der NMS Fels am Wagram und der Volksschule Grafenwörth.

Dabei verortet der Pädagoge die Schule im Spannungsfeld zwischen Schutz vor der Verbreitung der Pandemie und der Aufgabe, Präsenzunterricht stattfinden zu lassen. Wenn dieser ausfalle, gehe es zu Lasten der Schülerinnen und Schüler und auch der Eltern, die dann Betreuung zuhause organisieren müssen.

Aber nicht nur Lehrkräfte, auch Eltern und Kinder stoßen in Corona-Zeiten oft an ihre Grenzen. „Am Anfang der Pandemie waren viele Eltern noch unsicher“, erzählt Duffek, „mittlerweile, wo die Zahlen den Höchststand erreichen, sind die meisten Eltern froh, dass der Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrecht bleibt.“

Kein Verständnis für fehlende PCR-Tests

Er merkt allerdings auch an, dass die Eltern kein Verständnis dafür haben, dass die angekündigten PCR-Tests nicht in dem versprochenen Ausmaß stattfinden. Dieser Umstand macht künftige Schulschließungen wieder wahrscheinlicher.

Die Hauptbetroffenen selbst, die Jugendlichen, vermissen vor allem Englandreisen, Schullandwochen und Skitage. So sehen das auch die Schülervertreter der Mittelschule Fels, Lea Benninger und Barbara Bauer: „Man gewöhnt sich an Einiges, aber es nervt, wenn sich die Pandemie noch länger durch die Gesellschaft zieht.“ Mit Blick auf die Zukunft ergänzen die beiden: „Zwei Jahre ohne Veranstaltungen sind genug. Wir wünschen uns bald wieder Highlights wie Abschlussreisen und Feste.“

Abschließend sieht der Direktor aber auch positive Entwicklungen durch die Pandemie: „Die technische Umsetzung konnte durch Corona beschleunigt werden. Vermutlich wären jahrelange politische Debatten, zum Beispiel zur Finanzierung der Laptops und anderer technischer Ausrüstung, notwendig geworden – durch Corona haben wir diese Aufrüstung in kurzer Zeit geschafft.“

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren