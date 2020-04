Ehemaliger Bezirkskommandant, Ehrenoberbrandrat Alois Mayer aus Asparn ist am 15. April mittags im 82. Lebensjahr im Kreise seiner Familie friedlich entschlafen. Er war ein Feuerwehrmann mit Leib und Seele.

Alois Mayer wurde 1938 in Asparn geboren. Nach der Pflichtschule begann er mit seiner Maurerlehre. Sein Onkel Johann Mayer war ebenfalls Feuerwehrkommandant der FF Asparn, der auch schon sein Vater angehörte. So entdeckte auch Alois Mayer schon früh seine Leidenschaft zur Feuerwehr.

Am 6. Jänner 1957 trat er der Freiwilligen Feuerwehr Asparn bei und wurde bereits 1961 in der NÖ Feuerwehrschule in Tulln als Ausbildner aufgenommen, wobei im selben Jahr auch seine Laufbahn als Bewerter in Krems bei den Landeswettkämpfen begann. 1962 wurde er zum Gruppenkommandanten und 1965 zum Zugskommandanten der FF Asparn befördert.

1971 legte er die Dienstprüfung für den technischen Feuerwehrfachdienst mit Auszeichnung ab und wurde zum Dienstführenden der Tullner Landes-Feuerwehrschule bestellt. Bei der Feuerwehr Asparn wurde er noch im selben Jahr zum Kommandanten gewählt, diese Funktion übte er dann 25 Jahre lang aus, danach war er noch fünf Jahre Kommandant-Stellvertreter. 1977 erfüllte sich für Alois Mayer ein Wunschtraum: Er wurde zum Landesbewerbsleiter für das Silberne und Bronzerne Leistungsabzeichen ernannt. 1979 wurde er Bewerbsleiter für das Leistungsabzeichen in Gold. Von 1981 bis 1996 war er Unterabschnitts- und Abschnittsfeuerwehrkommandant, danach wurde er zum Bezirksfeuerwehrkommandanten gewählt. 1986 wurde er auch Mitglied des Ausbildungsausschusses.

Seit 1995 war Alois Mayer in Pension - 2001 legte er sämtliche Funktionen zurück. Das Feuerwehrwesen machte ihm sehr große Freude - wie er zu Lebzeiten immer sagte: „Weil wir es freiwillig und ehrenamtlich ausüben!“

Mayer bekam in seiner Laufbahn Auszeichnungen, Medaillen, Verdienstzeichen und Ehrenzeichen verliehen: Feuerwehr-, Wasser- und Funkleistungsabzeichen in Gold sowie Strahlenschutzabzeichen in Bronze und Ehrenzeichen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes.

Laut Familie findet aufgrund der Corona-Beschränkungen das Begräbnis mit Urnenbestattung erst zu einem späteren Zeitpunkt in Langenrohr statt.