Um Mitternacht war Schluss: Die letzte Zigarette ist im Almkilly mit dem Geschäfts-Ende einhergegangen. Erich und Karin Kienböck haben zu einer großen Abschiedsfeier geladen – noch einmal wurde in der Imbiss-Stube und Frühstückspension in Gösing am Wagram gefeiert. Das Motto: „Raucher raus und Wirt macht Aus.“

Seit 1. November ist das Lokal geschlossen. Wegen Pensionierung, aber auch wegen des Rauchverbots. Kienböck blickt zurück: „Die Leute sind nicht nur aus der Marktgemeinde Fels, sondern auch aus den angrenzenden Bezirken Hollabrunn und Krems gerne zu uns gekommen.“ Das Ehepaar hat sein Almkilly mit viel Engagement geführt. Jetzt endet eine Ära: „Den Gästen wäre es fast nicht zumutbar, wenn sie zum Rauchen vor die Lokaltüre gehen müssen“, ist Kienböck sicher. Obwohl der Wirt als Nichtraucher selbst schmunzelnd zugibt, dass es sich in rauchfreier Umgebung weit angenehmer arbeiten lässt. Das Rauchverbot wird der Neo-Pensionist nur noch als Gast miterleben.

„Den Wirten wird das Eigentumsrecht und dem Kunden sein Selbstbestimmungsrecht genommen."

Im Attimo ist das neue Gesetz schon längst Alltag. Und Gastronom Gerald Schuecker spürt einen wirtschaftlichen Schaden. Seit 2018 ist sein Cafe qualmfrei – davor durfte auf fünf Tischen geraucht werden. Gezwungen von den strengen Auflagen wurde die Zigarette aus der Lounge in der Rosenarcade verbannt. Schuecker bilanziert: „Das hat mir bis zu 20 Prozent vom Umsatz gekostet. Ich war gezwungen die Stunden meiner Mitarbeiter der Situation anzupassen und auch einen Mitarbeiter zu kündigen.“

Der Schritt zum kompletten Rauchverbot sorgt beim Attimo-Chef für Kopfschütteln: „Den Wirten wird das Eigentumsrecht und dem Kunden sein Selbstbestimmungsrecht genommen.“ Regulierungen und Gesetze machen der Branche zu schaffen. Er ahnt Böses: „Es wird ein Wirte - Sterben vom Feinsten geben und es wird sehr viele Arbeitsstellen kosten.“

Um das Attimo macht er sich ob des neuen Nichtraucher-Gesetzes keine Sorgen: „Ich hatte meine Einbußen, die ich nicht mehr einbringen kann. Jetzt kann es für mich nur noch besser werden, weil das Rauchverbot für alle gleich gilt.“

Sehr wohl wird die Regelung hingegen die Nachtlokale treffen, prophezeit der Kaffeehaus-Betreiber. Vor allem, wenn die Gäste draußen rauchen. Schuecker fasst den Passus im Gesetz zusammen: „Sollten sich die Anrainer gestört fühlen – und das werden sie –, kommt die zuständige Behörde, prüft die Beschwerden und ist berechtigt die Sperrstunde der Betriebe vorzuverlegen. Na sag’ mal geht’s noch? Die Raucher haben in den Lokalen die wenigsten Störungen verursacht.“

Mit den Gesetzen, so der Wirt, wird die Hand gebissen, die sie füttert. Schuecker versteht die politische Entscheidung nicht: „Wir sind die Motoren der Wirtschaft und anstatt das zu erkennen haben unsere Politiker und Bezirkshauptmannschaften nicht anderes zu tun, als uns das Leben unnötig schwer zu machen.“