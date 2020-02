Die Niederösterreicher sind traditionelle Sparer, das ist bekannt. Und die traditionellste unter den Sparformen ist das Sparbuch. Den Banken aber ist das Sparbuch schon länger ein Dorn im Auge. Es braucht eigene Drucker, der Verwaltungsaufwand ist relativ hoch. Und: Sie verdienen schlicht kaum daran. Der Schritt, keine Sparbücher mehr auszugeben, sondern den Kunden Sparkonten nahezulegen, war also nur eine Frage der Zeit.

Jetzt ist es soweit: Bei der Hypo NOE wird es künftig definitiv keine neuen Sparbücher mehr geben. Das Kundenverhalten habe sich permanent und rasch geändert, begründet Hypo-Vertriebschef Matthias Förster gegenüber der NÖN diesen Schritt. Bereits existierende Sparbücher würden aber weiterhin verfügbar sein. „Neuabschlüsse werden in Form eines digitalen Sparbuchs – dem Sparkonto – abgebildet.“ Das bringe Vorteile für die Kunden: Die Behebung bei allen Bankomaten in ganz Österreich, Wege zum Schalter fallen weg, und das digitale Sparbuch kann nicht verloren gehen, zählt Förster auf.

Bei den anderen Banken ist man zurückhaltender, wie ein Rundruf zeigt. Die Volksbank, Erste Bank Österreich und Oberbank bieten weiter Sparbücher an. Trotz Digitalisierung ist das Sparbuch aber durchaus noch im Rennen: Bei der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien etwa wurden 2019 exakt 178.456 Sparbücher in Niederösterreich ausgegeben. Raiffeisen werde auch in Zukunft Sparbücher ausstellen, heißt es, allerdings würden sich die „Kundenbedürfnisse ändern“. Alle Banken betonen unisono, dass Online-Sparformen große Zuwachsraten verzeichnen.

Probleme für Senioren vorprogrammiert?

Dies bestätigt der Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Tulln, Direktor Manfred Leitner: „Die Zahl der Sparbücher ist leicht rückläufig, Online Sparkonten aufgrund der Vorteile stark im Kommen.“

„Bei unseren wöchentlichen Treffen ist eine Abschaffung des Sparbuches eigentlich noch kein Diskussionsthema gewesen“, berichtet Gemeinderätin Gerlinde Sieberer vom Pensionistenverband Tulln. Allgemein gelte hinsichtlich der Tradition der Grundsatz „Ein Sparbuch hat man“. Geldgeschäfte erledigt sie selbst prinzipiell online, besitzt jedoch auch ein konventionelles Sparbuch. Eine komplette Umstellung auf digitalen Geldverkehr würde viele Menschen ab 60 Jahren vor Probleme stellen und ein „unbehagliches Gefühl“ verursachen.

„Sollte es kein Sparbuch mehr geben, frage ich mich, was ist die Alternative? Ich bin zwar noch nicht uralt, muss aber gestehen, dass ich mit dem Internet manchmal so meine Probleme habe“, sagt Hermann Lehrbaum von Seniorenbund Neuaigen.

Zumindest in Tulln möchte die Raiffeisenbank am Sparbuch festhalten. Direktor Manfred Leitner schließt aus heutiger Sicht eine Abschaffung des allseits beliebten Sparbüchls aus. „Doch egal, ob Sparbuch oder digital – Sparen an sich ist nach wie vor wichtig!“