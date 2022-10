Dunkle Jahreszeit: Einbrecher haben jetzt wieder Saison

Die Statistik stimmt optimistisch: Die Anzahl an Einbrüchen ist in den letzten zehn Jahren österreichweit um rund 70 Prozent gesunken. Aber mit dem Oktober zieht die dunkle Jahreszeit ins Land und das heißt: Einbrecher haben Hochsaison.

„Die meisten sogenannten Dämmerungseinbrüche werden in der Zeit zwischen Anfang Oktober und Ende März begangen“, erklärt Kriminalreferent Josef Gurschl vom Bezirkspolizeikommando Tulln. Die letzten beiden Jahre wären, wohl auch Corona-bedingt, besonders ruhig verlaufen.

„Jetzt ist wieder mit einem Anstieg zu rechnen und genau deshalb wollen wir die Leute wieder für das Thema sensibilisieren.“ Josef Gurschl

So wurden etwa von Oktober 2021 bis März 2022 „nur“ 25 Wohnhaus- und Wohnungseinbrüche verzeichnet. „Aber jetzt ist wieder mit einem Anstieg zu rechnen und genau deshalb wollen wir die Leute wieder für das Thema sensibilisieren“, sagt Gurschl.

Entscheidend sei es, jetzt besonders gut auf Eigenheime und im Idealfall auch auf jene der Nachbarn achtzugeben. „Und wenn Sie etwas Verdächtiges beobachten, melden Sie es bitte wirklich umgehend (!) der nächsten Polizeidirektion“, appelliert Stefan Eder von der Kriminaldienstgruppe Tulln. „Nur im Miteinander mit der Bevölkerung können wir Delikte verhindern oder aufklären“, sagt auch Kriminalreferent Gurschl.

Last but not least warnt der stellvertretende Bezirkspolizeikommandant Philipp Harold vor Trickbetrügern (Neffen- und Polizeitrick), die nach wie vor sehr aktiv seien: „Wir verzeichneten in den letzten neun Monaten zwar weniger Opfer, aber höhere Schadenssummen, insgesamt waren es landesweit mehr als 9,3 Millionen Euro!“

