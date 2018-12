Leise rieselt der Schnee und schon in wenigen Tagen steht das Christkind vor der Tür. Bei Schneegestöber und „Sternenglanz“ in den Schaufenstern boomt das Weihnachtsgeschäft.

Dem Bummel durch Tullns festlich geschmückte Straßen und Geschäfte steht jedoch das Surfen durch virtuelle Läden gegenüber. Auch im Bezirk Tulln nagt der E-Commerce am Umsatz der lokalen Anbieter.

Online-Handel: Problem für heimische Wirtschaft

Laut Statistik der Wirtschaftskammer nutzen 60 Prozent der Österreicher den Online-Markt für Einkäufe, 75 Prozent recherchieren zu Hause im Netz, bevor sie zugreifen. „Der Onlinehandel ist ein Problem“, bestätigt die Tullner Geschäftsfrau Nina Stift, Fachgruppenleiterin für Handel mit Mode- und Freizeitartikel im Wirtschaftsbund NÖ.

Besonders betroffen sind gerade jene Branchen, deren Waren gerne als Geschenk unter den Christbaum gelegt werden: Bekleidung, Elektrogeräte und Bücher, Freizeit- und Sportartikel sowie Drogerieartikel. Klar, im Internet verführt das große Angebot, Preisvergleiche sind einfach und Einkäufe lassen sich schnell und gezielt vom Wohnzimmer aus erledigen.

Geschäftseinbußen durch den Onlinemarkt sind auch in Tulln Realität, aber mit cleveren Überlebensstrategien lässt sich im stationären Handel nicht nur im Weihnachtsgeschäft Boden gut machen.

Kaufleute passen Verkaufsstrategien an

Ganz allmählich rüsten mehr und mehr Kaufleute des Bezirks auf und ergänzen bisherige Verkaufsstrategien; etwa mit einer einladenden Homepage und Spezialangeboten beim Kauf im Geschäft.

Ein größeres Sortiment über Online-Bestellungen, die vor Ort getätigt werden können, oder die Abholung über Internet georderte Waren im Shop sind weitere Kniffe.

Kunden schätzen die persönliche Beratung

Diese unterstützen, dass der Rubel auch im Zeitalter der Digitalisierung weiterhin in die Kassen der örtlichen Unternehmen rollt.

Leitsatz ist: Die Stärken nutzen, denn Kunden wollen angreifen und fühlen, aus- und anprobieren. Einkaufen mit allen Sinnen - wer Schmuck, Wäsche, Parfum, Tees und dergleichen anbietet, bewegt sich auf stabilem Boden. Auch die Qualität zählt: Mit hochwertigen bis exklusiven Produkten hebt man sich leichter von (Online-)Verkaufsriesen ab. Inhaber kleiner, traditioneller oder spezialisierter Geschäfte wissen, dass sie vor allem durch persönlichen Kontakt mit individueller Beratung punkten.

„Dadurch entsteht Vertrauen. Und das schafft Stammkunden“, weiß auch Andrea Ehemoser, die in der Stadt Tulln in zwei unabhängigen Shops sowohl Mode (Aust Fashion) als auch Geschenke (Lieblingsstücke für dich und mich) anbietet.

Die kleinen Geschäfte punkten mit Flexibilität

Zweiteres ist ein Beispiel für das erfolgreiche Konzept eines lokalen Nischenanbieters: „Ich biete an, was ich selbst in Tulln gesucht und nicht gefunden habe.“ Sich flexibel und genau an Kundenwünschen auszurichten ist ein klares Plus der „Kleinen“.

Für einige läuft das Weihnachtsgeschäft heuer besser als im Vorjahr. Denn manch Käufer findet nach Internet-Fehlkäufen oder vorweihnachtlichen Amazon-Lieferschwierigkeiten geläutert den Weg zurück in den Laden.

„Bei mir sind die Bücher am nächsten Tag da“, verspricht Hilde Jungwirth vom gleichnamigen Tullner Geschäft.

Aber vor allem eines fehlt im Worldwide Web: die Stimmung.