Wie ausführlich berichtet, wurden mit Beginn des COVID19-Einsatzes Führungsstäbe des Roten Kreuzes für die Unterstützung und Organisation der Mannschaften errichtet. Personal, Materialverwaltung, Einsatzführung, Medienarbeit und vieles mehr sind die Bereiche, die auch in Krisensituationen ausfallsicher gewährleistet sein müssen. Verbindungsoffiziere zu Behördenstäben und Land NÖ gewährleisten die bestmögliche Informationsweitergabe und Abwicklung der Aufträge.

Die Stäbe arbeiten durchgehend – auch an den Wochenenden – um die vielfältigen Themen zu bündeln und optimal zur Umsetzung zu bringen. Die Einsatzleitung des Landesführungsstabes wird abwechselnd durch Präsident Josef Schmoll, Landesrettungskommandant Werner Kraut und den Bereichsleiter Rettungsdienst Michael Sartori übernommen.

Der Stab tagt täglich von 8 bis 20 Uhr in der Landesverbandszentrale in der Franz-Zant-Allee 3-5 in Tulln. Um 8 Uhr findet die erste Besprechung statt. Da in mehreren Diensträdern gearbeitet wird, ist dieser morgendliche Informationsaustausch und die Aufteilung der Aufgaben durch den Chef des Stabes wesentlich.

Am Nachmittag erfolgt die Meldung an den Verbindungsoffizier in der Behörde, welche Materialanforderungen wie beispielsweise Schutzausrüstungen, Teststäbchen oder Ähnliches benötigt werden. Nach einer weiteren Stabsbesprechung gibt es um 19 Uhr einen abschließenden Lagevortrag via Telefonkonferenz mit allen Stabsmitgliedern, dem Verbindungsoffizier und den Bereichskommandanten des Roten Kreuzes. Jedes Führungsgrundgebiet gibt einen kurzen Bericht ab, um so ein umfangreiches Bild des Einsatzes zu erhalten.

Wie aber sieht der Tagesablauf eines Mitgliedes des Landesführungsstabes aus? Der Mitarbeiter des Führungsgrundgebietes S4 ist beispielsweise für die Versorgung zuständig. Im aktuellen Einsatz bedeutet das für Michael Moser, Leiter des Logistikzentrums für G&K NÖ Mitte, in der Gutenbergstraße 29 in Tulln, alle Verbrauchsgüter bereitzustellen, sowie die Sicherstellung der Materialerhaltung und deren Verteilung. Auch die Sachspenden werden hier verwaltet und gemeinsam mit der Logistik zum Versand an die Bezirksstellen oder die Ausgabestellen der Team-Österreich-Tafeln gebracht.

Die Arbeitswoche von Maria Bigler, einem weiteren Mitglied des Stabes im Bereich S4, ist in einem Rad eingeteilt. Nach zwei Tagen mit jeweils 12 Stunden im Stab, erledigt sie zwei Tage ihre Arbeit als Abteilungsleiterin des Service-Centers im Landesverband. Nach zwei freien Tagen beginnt das Rad von Neuem.

„Die Stabsarbeit ist eine herausfordernde Tätigkeit, bei der man erkennt, wie die Fäden und Informationen zusammenlaufen"

Die erfahrene und langjährige Mitarbeiterin im Landesverband berichtet: „Die Stabsarbeit ist eine herausfordernde Tätigkeit, bei der man erkennt, wie die Fäden und Informationen zusammenlaufen und jeder im Team bemüht ist, hier rasch und unkompliziert Lösungen zu finden. Die Linienarbeit bleibt in einigen Angelegenheiten leider liegen. Das Motivierende an der Tätigkeit im Stab ist, dass hier ein Team zusammengeschweißt wird, wo man weiß, dass man sich aufeinander verlassen kann.“