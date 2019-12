Mehr Parkplätze für Pendler, sichere Wege und eine umfangreiche Bildungsoffensive. Im Jahr 2020 setzt die Region einen Schwerpunkt auf Infrastruktur und Verbesserungsmaßnahmen.

Eine Summe von 1,75 Millionen Euro steckt die Stadtgemeinde Tulln in den Straßenbau. Im ersten Halbjahr 2020 startet die Generalsanierung der Langenlebarner Straße zwischen Nixen-Kreisverkehr und Kleiner Tulln. Straßenoberfläche und Einbauten werden in mehreren Abschnitten erneuert – bis 2025 soll die Straße grüner werden und Raum für Radfahrer bieten.

Neben der Neugestaltung der Langenlebarner Straße stehen die Straßensanierung in der Innenstadt und das neue Verkehrskonzept auf der Agenda der Stadt Tulln. Der Ausbau der Egon-Schiele-Volksschule macht Maßnahmen rund um die Kirchen-, Seiler- und Karlsgasse notwendig – eine neue Verkehrs- und Ampellösung ist vorgesehen. Im Laufe des Jahres 2020 werden die umfassenden Planungen stattfinden, saniert wird 2021.

Apropos Schiele-Volksschule. Nicht nur dort investiert die Stadtgemeinde. Die Bildungsoffensive sieht insgesamt 13 Millionen Euro für Schulen und Kindergärten in den nächsten Jahren vor. Gefördert werden neben der Schiele-Volksschule die Sonderschule, Kindergarten und Volksschule Langenlebarn sowie die Fachhochschule am Campus Tulln.

Ebenso steht die Weiterentwicklung der Zukunftsbranche Biotechnologie am Programm. Der Campus Tulln Technopol vereint Wirtschaft und Forschung, derzeit läuft die vierte Ausbaustufe des Zentrums. Die Stadtgemeinde schießt in den nächsten Jahren 3,6 Millionen Euro am Technopol zu. Weiters ist Tulln als Standort für das „Haus der Digitalisierung“ des Landes NÖ gewählt.

Wiesenflächen für Spiel und Sport, Sitzgelegenheiten zum Verweilen und eine eingezäunte Hundezonex entstehen rund um die BMX-Bahn. Die Umsetzung des Projekts ist bereits in der Zielgerade. Ab Frühjahr 2020 blüht das neu gestaltete Areal dann so richtig auf. Im wahrsten Sinne des Wortes: 34 Bäume (Park- und Obstbäume), 700 m² Strauch- und Gehölzflächen sowie die Naschhecke werden gepflanzt. Für die Gestaltung des Freizeitparks inklusive der Hundezone investiert die Stadtgemeinde Tulln insgesamt 130.000 Euro, davon entfallen allein 60.000 auf die Pflanzung.

Klima- und Umweltschutz hat mit dem einstimmig beschlossenen Klima-Manifest die höchste Priorität. Die Ziele: Die Stadtverwaltung soll bis 2025 CO2-neutral sein, die gesamte Stadtgemeinde bis 2045. Auch Privatpersonen werden animiert, mitzuziehen: Ab sofort können Stromkunden saubere Energie direkt aus der Gartenstadt Tulln beziehen – mit einem Anbieterwechsel zur „TullnEnergie“. Der Strom wird ausschließlich in Österreich erzeugt, unter anderem durch die städtischen Photovoltaikanlagen Tullns.

Eines der größten Bauvorhaben im Bezirk ist die Errichtung des Parkhauses beim Bahnhof Tullnerfeld. Insgesamt wurden auf zehn Ebenen 712 Pkw-Stellplätze geschaffen, alle Ebenen sind barrierefrei erreichbar, ein elektronisches Informationssystem verweist auf verfügbare Parkplätze. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 9,1 Millionen Euro. ÖBB, Land NÖ und die Gemeinden Judenau, Langenrohr und Michelhausen tragen die Kosten gemeinsam. Auf die ÖBB entfallen 50 Prozent, das Land NÖ 40 Prozent, die Gemeinden tragen gemeinsam 10 Prozent. Die JLM GmbH (Judenau-Langenrohr-Michelhausen) ist als Bauherr verantwortlich.

Die kostenlosen Parkplätze können seit 20. Dezember genutzt werden. Lediglich zwei Etagen sind nicht freigegeben, die offizielle Eröffnung erfolgt im Frühjahr. Die drei Bürgermeister sind sich einig: „Das war ein wichtiger Schritt, eine große Entlastung für Pendler.“ Weiters weisen sie darauf hin, dass ab sofort das Parken auf den Zufahrtsstraßen nicht erlaubt ist und strenge Kontrollen erfolgen.