Am Mittwochnachmittag um 17.35 Uhr eilte die FF St. Andrä-Wördern zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Hagenbachklamm.

Eine Dame war in der Klamm gestürzt und dabei verletzt worden. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst führte die Feuerwehr die Erstversorgung durch und trug die Frau in weiterer Folge mit dem Spineboard aus der Klamm.

Gerade als die Einsatzkräfte am Eingang der Klamm angekommen waren, setzte auch schon bereits der nachalarmierte ÖAMTC-Hubschrauber Christophorus zur Landung an. Dieser flog die Frau in weiterer Folge in ein umliegendes Krankenhaus.