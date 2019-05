Es gab den Ostblock und „die im Westen“. Einen kommunistischen, diktatorischen Teil und einen kapitalistisch-demokratisch regierten Bereich. Auf der einen Seite war man mehr oder weniger eingesperrt, auf der anderen ungebunden und frei. Beinahe vier Jahrzehnte war Europa durch einem Eisernen Vorhang in zwei Teile gespalten .

Die Bilder, die infolgedessen beim Durchschneiden des Stacheldrahtverhaues gemacht wurden, gingen um die ganze Welt. Zeitzeuge Manfred Neubauer erinnert sich noch gut. Der heute pensionierte Tullner war damals als Vermessungsingenieur in ganz Österreich tätig.

Bis ihn das Bundesministerium im Jahre 1986 in die Abteilung für Staatsgrenzen beordert. Zu seinen Aufgaben zählt unter anderem die Versetzung von Grenzsteinen, wenn es irgendwo Unklarheiten gibt. Als „trist und mit wenig Zukunftsaussichten“ empfindet Neubauer die Stimmung, als er zum ersten Mal im Grenzgebiet zum Ostblock eingesetzt ist.

DF Manfred Neubauer mit einem Stück Zeitgeschichte in Händen: Stacheldraht von der Grenze.

Doch drei Jahre später ändert sich plötzlich alles. Neubauer erzählt: „Ich weiß noch genau, im Sommer 1989 hatte ich Dienst an der tschechischen Grenze im obersten Mühlviertel. Und da war dieses Trainingslager des ostdeutschen Handballteams. Überall wurde gemunkelt, dass es unter den Sportlern Überlegungen gäbe, nicht mehr in die DDR zurückzukehren.“ Am Samstag, 19. August fährt der Geodät nach Hause zu seiner Familie in Tulln. Am darauffolgenden Montag ist er wieder auf der Westautobahn Richtung Linz unterwegs, als er am frühen Morgen einen Stau bemerkt.

„Es bewegte sich eine unendlich lange Kolonne ostdeutscher Autos, vornehmlich Trabis, nur langsam vorwärts“, berichtet Neubauer weiter. „Das schien ihnen aber nichts auszumachen, vielmehr herrschte da eine gelöste und fröhliche Stimmung. Da waren Massen unterwegs.“ Am meisten beeindruckte ihn, dass viele Autofahrer auf ihrem internationalen Kennzeichen DDR das D am Anfang und das R hinten dran dick durchgestrichen hatten, um auf diese Art zu demonstrieren, wohin es ab sofort gehen würde.

Ilse-Vivienne Brunner ist in Ungarn geboren und mit einem Österreicher verheiratet. Die junge Familie machte gerade Urlaub am Balaton, als der Eiserne Vorhang fiel. Die Tullnerin erzählt: „Uns war aufgefallen, dass ungewöhnlich viele Gäste – viel mehr als üblich – aus der DDR am Campingplatz waren. Es herrschte Anspannung und Unruhe. Und dann plötzlich diese freudige Erleichterung!“

Neues Leben in altem Todesstreifen

Es sollte jedoch länger dauern, bis sich Ungarn mit den veränderten Verhältnissen vertraut machen konnte. Aber eines durfte Ilse-Vivienne Brunner sehr bald genießen: Verwandte und Freunde in Österreich zu begrüßen. „Vor der Öffnung durfte neben dem Fahrer nur eine einzige Person im Auto in den Westen ausreisen“, erklärt sie, „und kaum einer konnte sich überhaupt ein Auto leisten. Wir mussten also unsere Hochzeit nach Ungarn verlegen.“

Der Stacheldraht als sichtbares Zeichen der Spaltung wurde beseitigt. Was einst als „Todesstreifen“ bezeichnet wurde, ist heute das „Grüne Band“. Wo so viele Menschen beim Versuch die Grenze nach Österreich zu überschreiten zum Teil auf entsetzliche Weise ihr Leben lassen mussten, befinden sich heute unberührte Augebiete.