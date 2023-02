Fastenzeit, die Zeit der inneren Umkehr

Werbung Sonnenapotheke Anzeige Immunsystem stärken

Viele Gemeinden und Organisationen organisieren Fastensuppenessen und bieten den Besuchern die Gelegenheit, sich mit anderen auszutauschen und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. In manchen Gemeinden gibt es auch „Suppe to go“, wo man die Fastensuppe zu Hause genießen darf.

Unterschiede gibt es auch in der Auswahl an Suppen, so gibt es mancherorts eine Suppe, in Königstetten hat man sogar eine Auswahl an 13 verschiedenen Suppen (drei vegane Suppen, Fisch-, Hühner-, Brennnessel-, Indianer-, Erbsensuppe u. v. m.).

„Fasten ist ein alter Brauch, von dem wir schon im Alten Testament hören“, erläutert Gregor Slonka, Dechant des Dekanates Tulln. Moses fastete 40 Tage, um sich auf die Begegnung mit Gott vorzubereiten. Jesus ging für 40 Tage fastend in die Wüste und kämpfte gegen Versuchungen.

Daran anlehnend gibt es seit dem vierten Jahrhundert die vierzigtägige Fastenzeit als Vorbereitung auf Ostern. „Auf die Zahl 40 kommt man, wenn man die Sonntage ausnimmt. Sie zählen nicht als Fastentage, sondern sind schon kleine Osterfeste“, so Slonka. „Religiöses Fasten ist keine Diät, sondern soll als Zeit der Umkehr und Besinnung dienen.“

Christliches Fasten darf nicht Selbstzweck sein

Drei Worte gibt uns Jesus im Evangelium am Aschermittwoch mit auf den Weg: Almosen geben, beten und fasten. „Die Fastenzeit gilt als Zeit der inneren Umkehr, in der man nicht immer nur an sich denkt, sondern an das Wesentliche im Leben. Die Christen sollen sich in der Fastenzeit besonders gegen Not und Ungerechtigkeit einsetzen“, erläutert Gregor Slonka.

Aus diesem Grund wird auch der Reinerlös des Fastensuppenessens karitativen Zwecken gespendet. In Königstetten etwa werden die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien unterstützt. Slonka, Pfarrer von Sieghartskirchen, Freundorf, Judenau und Ried am Riederberg ergänzt: „Ein gemeinsames Zeichen unserer Nächstenliebe in meinen vier Pfarren ist das Kochen der Fastensuppen geworden. Viele Ehrenamtliche kochen zu Hause verschiedene Suppen. Der Erlös kommt dann den Bedürftigen und Armen zugute, was zu Almosen gehört. Heuer wollen wir besonders das Wasserprojekt in einem Dorf in Nigeria damit unterstützen.“

Die Fastenzeit ist jedes Jahr ein Geschenk und eine Chance für uns Christen. Ein äußerliches Zeichen des Fastens ist das Teilen. Wer bewusst etwas für die Ärmsten tut, der tut sich auch selber etwas Gutes.

