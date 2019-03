Bereits zum zweiten Mal organisierte die Kultur.Region.Niederösterreich die Wahl zur „Kulturfreundlichsten Gemeinde im Bezirk“.

140 Gemeinden aus allen 20 Bezirken Niederösterreichs beteiligten sich an der Ausschreibung. Bewertet wurden u. a. die Bandbreite des regionalen Kulturangebots, nachhaltige Kulturvermittlung, Feste- und Feierkultur, Kultur an ungewöhnlichen Orten sowie die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Kulturschaffenden.

Aufgrund dieser Kriterien wurde Fels am Wagram von einer fachkundigen Jury zur Siegergemeinde des Bezirks Tulln gekürt. Bürgermeister Christian Bauer freute sich bei der Siegerehrung im Landtagssaal St. Pölten über den Preis und die damit verbundene Anerkennung.

„Damit Kultur und Bildung in unseren Regionen blühen können, braucht es innovative, moderne und zukunftsorientierte Gemeinden, die gemeinsam mit ehrenamtlich engagierten Menschen kulturelle Angebote schaffen, sodass Kunst und Kultur in allen Ecken und Enden Niederösterreichs spürbar und fühlbar sind“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die allen Bürgermeistern und Ehrenamtlichen für ihr großes Engagement dankte.

„Das Prädikat ,Kulturfreundlichste Gemeinde im Bezirk‘ soll ein Anreiz für die kontinuierliche Förderung kultureller Aktivitäten in den Regionen sein“, betonte Martin Lammerhuber, Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich.